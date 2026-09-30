Σύλληψη 26χρονου Σέρβου με ερυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη: Σήμα για σχεδιαζόμενη ανθρωποκτονία

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου στις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, καθώς έφτασαν πληροφορίες για την παρουσία ενός 26χρονου Σέρβου στην πόλη. Ο συγκεκριμένος άνδρας διωκόταν με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων, ενώ υπήρχαν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συμμετείχε σε σχεδιαζόμενη ανθρωποκτονία στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης, συνελήφθη ο 26χρονος και προσήχθησαν άλλα τρία άτομα, υπήκοοι Σερβίας.

Επιχείρηση με απόλυτη μυστικότητα

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 26χρονου Σέρβου οργανώθηκε και εκτελέστηκε με απόλυτη μυστικότητα από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για την παρουσία του ατόμου σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές δυνάμεις και οδήγησε σε προσεκτικό σχεδιασμό.

Αρχικά, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο εν λόγω ξενοδοχείο. Στη συνέχεια, η επιχείρηση επεκτάθηκε και στήθηκε σε γνωστό καφέ, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την ξενοδοχειακή μονάδα, στην περιοχή της νέας παραλίας. Εκεί, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προσήγαγαν τους τέσσερις Σέρβους, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο 26χρονος καταζητούμενος, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση το απόγευμα της Τετάρτης.

Ερυθρά αγγελία και υποψίες για ανθρωποκτονία

Σε βάρος του 26χρονου υπηκόου Σερβίας εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων, η οποία αφορούσε υπόθεση ληστείας, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές είχαν λάβει επιπλέον «σήμα» για την παρουσία του στη χώρα, το οποίο ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας μπορεί να συμμετάσχει σε ανθρωποκτονία στην Ελλάδα, προκαλώντας άμεση ανησυχία.

Οι πληροφορίες που έφτασαν στις αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης ήταν συγκεκριμένες και οδήγησαν στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Οι ελληνικές αρχές διερευνούν σοβαρά το ενδεχόμενο σύνδεσης του συλληφθέντος με μια σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια επί ελληνικού εδάφους. Το όνομα του 26χρονου έχει συνδεθεί από τις σερβικές αρχές και με άλλες εγκληματικές πράξεις, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες των ελληνικών διωκτικών αρχών.

Σύνδεση με εγκληματική οργάνωση

Πιθανολογείται ότι ο συλληφθείς Σέρβος είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης της χώρας του. Οι σερβικές αρχές έχουν συνδέσει το όνομά του όχι μόνο με την υπόθεση ληστείας για την οποία εκκρεμούσε η ερυθρά αγγελία, αλλά και με άλλες σοβαρές εγκληματικές πράξεις στο παρελθόν. Αυτή η σύνδεση προσδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση και στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς υποδηλώνει οργανωμένη δράση.

Η παρουσία του 26χρονου στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για πιθανή συμμετοχή του σε ανθρωποκτονία, θέτει την υπόθεση σε προτεραιότητα για τις διωκτικές αρχές. Η διερεύνηση της σύνδεσής του με οργανωμένο έγκλημα αποτελεί βασικό άξονα των ερευνών, με στόχο την πλήρη αποκάλυψη των διασυνδέσεων και των σκοπών του.

Η άφιξη στη Θεσσαλονίκη και οι επόμενες ενέργειες

Οι τέσσερις υπήκοοι Σερβίας, συμπεριλαμβανομένου του 26χρονου, είχαν φτάσει στη Θεσσαλονίκη από τις 26 Σεπτεμβρίου. Ο 26χρονος φέρεται να είχε εισέλθει στην Ελλάδα το περασμένο Σάββατο, λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή του, γεγονός που υποδεικνύει μια πρόσφατη παρουσία στη χώρα. Η παρακολούθηση της κίνησής τους και ο εντοπισμός τους ήταν αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών των ελληνικών και πιθανώς διεθνών αρχών.

Μετά τις προσαγωγές, αναμένεται η πλήρης ταυτοποίηση του 26χρονου σε συνεννόηση με τις σερβικές αρχές. Η συνεργασία με τις αρχές της Σερβίας κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την επιβεβαίωση των στοιχείων που έχουν προκύψει από τις έρευνες. Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά για να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος των δραστηριοτήτων του συλληφθέντος και των προσώπων που προσήχθησαν, καθώς και τυχόν συνεργών τους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki