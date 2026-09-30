Η Μπορντό αλλάζει χέρια έναντι ενός ευρώ, αναλαμβάνοντας χρέη

Η Μπορντό, ένα από τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα ονόματα του γαλλικού ποδοσφαίρου, περνά σε νέα εποχή έπειτα από συμφωνία εξαγοράς. Ο σύλλογος αλλάζει χέρια έναντι ενός συμβολικού τιμήματος, καθώς οι νέοι ιδιοκτήτες αναλαμβάνουν παράλληλα και τα χρέη της ομάδας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη κρίση της ιστορίας της.

Συμβολικό τίμημα και ανάληψη χρεών

Η εξαγορά της Μπορντό πραγματοποιείται έναντι μόλις ενός ευρώ, ένα τίμημα που προκαλεί αίσθηση στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ωστόσο, πίσω από αυτό το συμβολικό αντίτιμο κρύβεται μια πολύ πιο σύνθετη συμφωνία, καθώς οι νέοι ιδιοκτήτες αναλαμβάνουν το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεων του συλλόγου.

Η γαλλική ομάδα, η οποία έχει κηρύξει αδυναμία πληρωμών, παραμένει αποκλεισμένη από τις επίσημες διοργανώσεις λόγω των σοβαρών οικονομικών της προβλημάτων. Η πώληση, όπως ανακοινώθηκε από την ίδια τη Μπορντό, περιλαμβάνει την ανάληψη των χρεών από τη νέα ιδιοκτησία, κάτι που αποτελεί το πραγματικό βάρος της συμφωνίας.

Το βρετανικό επενδυτικό fund «Park Bench»

Η οικονομικά καταρρακωμένη Μπορντό ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία εξαγοράς με το βρετανικό επενδυτικό fund «Park Bench». Η συμφωνία αυτή παρουσιάζεται ως ένα καθοριστικό βήμα στην προσπάθεια να αποφευχθεί η οριστική οικονομική κατάρρευση του συλλόγου.

Ο στόχος της αλλαγής ιδιοκτησίας είναι να αρθεί η απαγόρευση συμμετοχής της ομάδας στις διοργανώσεις, δίνοντας έτσι μια νέα πνοή σε έναν σύλλογο με μακρά ιστορία και σημαντικές διακρίσεις στο γαλλικό ποδόσφαιρο.

Ο υποβιβασμός στην έκτη κατηγορία

Εξαιτίας των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, η Μπορντό έχει ήδη υποβιβαστεί μέχρι την έκτη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, τη Régional 1. Αυτή η κατάσταση καταδεικνύει το μέγεθος της κρίσης που βιώνει ο σύλλογος και την ανάγκη για άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

Το πραγματικό βάρος της συμφωνίας εξαγοράς δεν είναι το ένα ευρώ, αλλά οι οικονομικές υποχρεώσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι νέοι ιδιοκτήτες, προκειμένου να σταθεροποιήσουν την ομάδα και να την οδηγήσουν ξανά σε ανοδική πορεία.

Η διαδικασία έγκρισης και επιστροφής στα γήπεδα

Η αλλαγή ιδιοκτησίας δεν σημαίνει αυτόματη επιστροφή της Μπορντό στα γήπεδα. Οι εκπρόσωποι της νέας ιδιοκτησίας αναμένεται να παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον της αρμόδιας περιφερειακής επιτροπής οικονομικού και διοικητικού ελέγχου. Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να εγκρίνει τόσο τη νέα μετοχική σύνθεση όσο και τον προϋπολογισμό του συλλόγου για τη σεζόν 2026-27.

Μόνο εφόσον δοθεί το «πράσινο φως» από την επιτροπή, η Μπορντό θα μπορέσει να αγωνιστεί επίσημα στη Régional 1. Ακόμη και τότε, η διαδικασία δεν θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως, καθώς στη συνέχεια θα πρέπει να εξεταστεί η υπόθεση από εμπορικό δικαστήριο, προκειμένου να κατοχυρωθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης του συλλόγου.

Μια ιστορία 145 ετών

Η εικόνα της Μπορντό, ενός συλλόγου που πωλείται έναντι ενός ευρώ και έχει υποβιβαστεί στην έκτη κατηγορία, είναι εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος και την ιστορία της. Η Μπορντό ιδρύθηκε το 1881, μετρά δηλαδή 145 χρόνια ζωής, και έχει κατακτήσει έξι πρωταθλήματα Γαλλίας.

Για δεκαετίες, η Μπορντό αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα ονόματα του γαλλικού ποδοσφαίρου, με μεγάλη αναγνώριση και επιτυχίες. Η τρέχουσα κατάσταση σηματοδοτεί μια δύσκολη περίοδο για την ομάδα, η οποία αναζητά πλέον τον δρόμο της ανάκαμψης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta