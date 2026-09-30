Ο Βαγγέλης Παυλίδης για τις νίκες της Εθνικής και τον αγώνα με την Ολλανδία

Ο επιθετικός της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, Βαγγέλης Παυλίδης, προέβη σε δηλώσεις ενόψει του αγώνα με την Ολλανδία, υπογραμμίζοντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει η ομάδα από το παρελθόν. Ο Παυλίδης τόνισε ότι μετά από μεγάλες νίκες, η Εθνική έχει στο παρελθόν «την πατήσει», αλλά πλέον γνωρίζει πώς να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις.

Η ομάδα ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Οι δηλώσεις του επιθετικού έγιναν στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, όπου αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα που αφορούν την πορεία και τις προσδοκίες της Εθνικής.

Η εμπειρία από προηγούμενες νίκες

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις πρόσφατες επιτυχίες της Εθνικής, όπως οι νίκες επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και επί της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ. Αυτές οι νίκες έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας και προσδοκιών γύρω από την ομάδα.

Παρόλα αυτά, ο Έλληνας επιθετικός στάθηκε στην ανάγκη για ηρεμία και συγκέντρωση. Εξήγησε ότι στο παρελθόν, μετά από τέτοιες μεγάλες νίκες, η ομάδα είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες, κάτι που την οδήγησε να «την πατήσει».

Πλέον, όπως δήλωσε ο Παυλίδης, η Εθνική έχει μάθει από τα λάθη της και ξέρει τι πρέπει να κάνει για να διατηρήσει την απόδοσή της σε υψηλό επίπεδο. Εξέφρασε την πίστη του ότι, με τη σωστή προσέγγιση, όλα θα πάνε καλά για την ομάδα.

Η αναμέτρηση με την Ολλανδία στην Τούμπα

Η Εθνική ομάδα προετοιμάζεται εντατικά για τον κρίσιμο αγώνα της Πέμπτης, όπου θα υποδεχθεί την Ολλανδία. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας και η σέντρα έχει οριστεί για τις 21:45.

Η προσέλευση του κόσμου αναμένεται να είναι εντυπωσιακή, καθώς έχουν ήδη σημειωθεί δύο sold out για τους επερχόμενους αγώνες της Εθνικής. Αυτό το γεγονός δημιουργεί ένα κλίμα ενθουσιασμού και προσμονής στις τάξεις των φιλάθλων.

Ο Παυλίδης εξέφρασε τη μεγάλη χαρά του για την προοπτική να αγωνιστεί η ομάδα σε ένα γεμάτο γήπεδο, τονίζοντας ότι η παρουσία των φιλάθλων αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τους παίκτες.

Η σχέση με τον Μαξ Μέερντινκ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μίλησε και για τον Μαξ Μέερντινκ, τον οποίο είχε συμπαίκτη στην Άλκμααρ. Περιέγραψε τον Μέερντινκ ως έναν σπουδαίο επιθετικό, αναγνωρίζοντας τις ικανότητές του.

Σύμφωνα με τον Παυλίδη, ο Μαξ Μέερντινκ έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας τις δυνατότητές του στο ποδόσφαιρο. Η πορεία του δείχνει μια ανοδική τάση.

Ο Έλληνας επιθετικός τόνισε ότι είχε την ευκαιρία να τον ζήσει από κοντά στις προπονήσεις της Άλκμααρ και ότι όλοι στην ομάδα έβλεπαν το ταλέντο και τις δυνατότητές του, κάτι που επιβεβαιώνεται από την εξέλιξή του.

Ο ρόλος του στο γήπεδο και η σύγκριση με τον Κέιν

Ο Παυλίδης κλήθηκε να σχολιάσει τον ρόλο που είχε στον αγώνα κόντρα στη Γερμανία, όπου αγωνίστηκε σε μια θέση πίσω από τον επιθετικό Τεττέη. Η απόδοσή του σε αυτή τη θέση είχε οδηγήσει σε συγκρίσεις με τον διάσημο Άγγλο επιθετικό, Χάρι Κέιν.

Ο ίδιος ο Παυλίδης χαρακτήρισε τη σύγκριση αυτή ως «μεγάλη υπερβολή», δείχνοντας την ταπεινότητά του. Ωστόσο, δήλωσε ότι ο προπονητής τον εμπιστεύτηκε να αγωνιστεί σε αυτή τη θέση και ο ίδιος έδωσε ό,τι μπορούσε.

Τελικά, όπως ανέφερε, η επιλογή του προπονητή και η προσπάθειά του σε αυτόν τον ρόλο του βγήκε σε καλό, συμβάλλοντας στην καλή απόδοση της ομάδας στον συγκεκριμένο αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta