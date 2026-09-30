Ένα πρωτοφανές περιστατικό δημόσιας διαπόμπευσης ερευνά η Αστυνομία στο Ηράκλειο, μετά την καταγγελία μιας νεαρής γυναίκας. Σύμφωνα με την καταγγελία, η φωτογραφία της μαζί με προσωπικά της στοιχεία τοποθετήθηκαν σε χαρτιά που αφέθηκαν πάνω σε παρμπρίζ αυτοκινήτων στην περιοχή του Μασταμπά.

Η ενέργεια αυτή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Η γυναίκα προσέφυγε στις αρχές ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του ατόμου που βρίσκεται πίσω από αυτή την πράξη.

Το περιεχόμενο των σημειωμάτων

Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι τα σημειώματα που βρέθηκαν στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων περιείχαν, εκτός από τη φωτογραφία και τα προσωπικά στοιχεία της γυναίκας, και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί ήταν σεξιστικού περιεχομένου, επιτείνοντας την προσβολή και τη δημόσια διαπόμπευση.

Η τοποθέτηση των χαρτιών έγινε σε δεκάδες αυτοκίνητα στην περιοχή του Μασταμπά, γεγονός που υποδηλώνει μια οργανωμένη ενέργεια με στόχο τη μέγιστη δυνατή έκθεση των προσωπικών δεδομένων της γυναίκας.

Οι έρευνες των αρχών

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαλευκάνουν την υπόθεση. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί σε υλικό από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στην περιοχή.

Οι κάμερες αυτές ενδέχεται να έχουν καταγράψει τις κινήσεις του ατόμου ή των ατόμων που μοίρασαν τα φέιγ βολάν. Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει αναρτηθεί στιγμιότυπο που φέρεται να δείχνει έναν νεαρό άνδρα να κρατά φακέλους, μια αναφορά που εξετάζεται από τις αρχές, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής η εμπλοκή συγκεκριμένου προσώπου.

Ενδεχόμενο εκδικητικής ενέργειας

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η συγκεκριμένη ενέργεια. Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για πράξη που υποκινείται από εκδικητικά κίνητρα.

Η διερεύνηση αυτού του ενδεχομένου αποτελεί κεντρικό σημείο των ερευνών, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του δράστη και στην αποκάλυψη των αιτιών πίσω από αυτή την πρωτοφανή δημόσια διαπόμπευση.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr