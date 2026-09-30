Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Οδηγίες για καταθέσεις και το ερώτημα της προποφόλης

Νέα στοιχεία για τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, προκύπτουν από τις καταθέσεις δύο εργαζομένων. Πρόκειται για μια 56χρονη νοσηλεύτρια και μια 28χρονη γραμματέα, οι οποίες περιγράφουν όσα φέρεται να συνέβησαν πριν και μετά την ανακοπή του τραγουδιστή.

Οι δύο γυναίκες έχουν επανέλθει με νέες καταθέσεις για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο μέχρι την επέμβαση των διασωστών του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, η 56χρονη γιατρός τούς είχε δώσει οδηγίες για όσα θα έπρεπε να αναφέρουν αρχικά στις Αρχές.

Οδηγίες για τις καταθέσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η νέα κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας, η οποία υποστήριξε ότι πριν μεταβεί στην Αστυνομία είχε δεχθεί τηλεφώνημα από τη γιατρό με συγκεκριμένες οδηγίες για όσα θα έπρεπε να αναφέρει. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η γιατρός τής ζήτησε να τοποθετήσει χρονικά την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο μεταξύ 15:00 και 15:30.

Παράλληλα, όπως υποστήριξε η νοσηλεύτρια, της είπε να μην αναφερθεί στην παρουσία άλλων εργαζομένων κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Επίσης, της ζητήθηκε να μην αναφερθεί στην υδροθεραπεία στην οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, είχε υποβληθεί ο τραγουδιστής την προηγουμένη.

Οι κρίσιμες στιγμές στο ιατρείο

Η 56χρονη νοσηλεύτρια περιέγραψε επίσης τι αντίκρισε όταν μπήκε στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο τραγουδιστής ήταν πολύ χλωμός και είχε τα πόδια του σηκωμένα.

Την ίδια στιγμή, ο 58χρονος γιατρός πραγματοποιούσε ΚΑΡΠΑ και ζητήθηκε αδρεναλίνη. Τα στοιχεία αυτά προσθέτουν λεπτομέρειες στις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο κατά τις κρίσιμες ώρες.

Το ερώτημα για την προποφόλη

Η ίδια νοσηλεύτρια κατέθεσε ακόμη ότι η 56χρονη γιατρός τής ζήτησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με αναισθησιολόγο και να τη ρωτήσει εάν υπήρχε αντίδοτο για την προποφόλη. Όπως υποστήριξε η νοσηλεύτρια, η συγκεκριμένη αναισθησιολόγος πήγαινε κατά διαστήματα στο ιατρείο και βοηθούσε τη γιατρό σε ορισμένες φλεβοκεντήσεις.

Η εργαζόμενη ανέφερε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ακούσει τη λέξη «προποφόλη» κατά τη συγκεκριμένη ημέρα. Οι καταθέσεις των εργαζομένων βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο της ανακριτικής έρευνας για την υπόθεση.

Η πορεία της έρευνας

Οι ισχυρισμοί των δύο εργαζομένων αποτελούν μέρος της ανακριτικής έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, οι οποίοι παραμένουν προφυλακισμένοι, επιμένουν μέσω των συνηγόρων τους στις θέσεις που έχουν ήδη διατυπώσει.

Σε προηγούμενο δημοσίευμα του iEidiseis είχε παρουσιαστεί η μαρτυρία νοσηλεύτριας, σύμφωνα με την οποία της είχε ζητηθεί το «αντίδοτο της μέθης», γεγονός που δείχνει τη συνέχεια της έρευνας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr