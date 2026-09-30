Εγκρίθηκαν χιλιάδες προσλήψεις στο δημόσιο για το 2027

Χιλιάδες προσλήψεις στον δημόσιο τομέα εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η απόφαση αφορά τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, καθώς και τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για το έτος 2027.

Η παρουσίαση του σχετικού προγραμματισμού έγινε από τον Υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, και την Υφυπουργό Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη για τον δημόσιο τομέα.

Οι εγκρίσεις για το 2027

Συνολικά, για το έτος 2027, εγκρίθηκαν 20.870 προσλήψεις που αφορούν τακτικό προσωπικό και προσωπικό με έμμισθη εντολή. Αυτός ο αριθμός αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση του δημόσιου τομέα.

Οι εγκρίσεις αυτές καθορίζουν τον αριθμό των νέων εισόδων στον δημόσιο τομέα για την επόμενη χρονιά, καλύπτοντας διάφορες ανάγκες και υπηρεσίες.

Συνέχεια προηγούμενων προγραμματισμών

Ο προγραμματισμός των 20.870 προσλήψεων για το 2027 δεν είναι μεμονωμένος, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική. Αποτελεί συνέχεια των 152.626 προσλήψεων που είχαν ήδη εγκριθεί για την περίοδο από το 2020 έως και το 2026.

Με την προσθήκη των νέων εγκρίσεων για το 2027, ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων για το σύνολο της επταετίας, δηλαδή από το 2020 έως το 2027, ανέρχεται σε 173.496. Αυτό δείχνει μια συνεπή πολιτική ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού του κράτους.

Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πέρα από τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού, το υπουργικό συμβούλιο καθόρισε και τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για το 2027.

Ο αριθμός αυτός ορίστηκε σε 29.344 θέσεις. Οι συγκεκριμένες προσλήψεις αφορούν προσωπικό που καλύπτει έκτακτες ή εποχικές ανάγκες, συμπληρώνοντας το τακτικό προσωπικό στον δημόσιο τομέα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr