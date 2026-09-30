Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός σε πηγάδι βρέθηκε 36χρονος πατέρας

Ένας 36χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε πηγάδι στο Ηράκλειο, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία. Ο άτυχος Γιάννης, πατέρας ενός αγοριού, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο χωράφι του στον Πύργο Μονοφατσίου, μετά από αναζήτηση της οικογένειάς του που είχε ξεκινήσει από την Τρίτη.

Η αναζήτηση και ο εντοπισμός

Η αγωνία για την τύχη του 36χρονου είχε ξεκινήσει από την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι του και δεν έδωσε σημεία ζωής. Η οικογένειά του, κάτοικος Ροτασίου, άρχισε αμέσως να τον αναζητά.

Τελικά, το πρωί της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου, ένας φίλος του τον εντόπισε μέσα στο πηγάδι που βρίσκεται στο χωράφι του. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την ανάσυρση της σορού του άτυχου άνδρα.

Οι συνθήκες της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 36χρονος είχε μεταβεί το πρωί της Τρίτης στο δικό του χωράφι, έχοντας μαζί του το τρακτέρ του. Σκοπός της μετάβασής του ήταν η πραγματοποίηση αγροτικών εργασιών στην ιδιοκτησία του.

Το πηγάδι στο οποίο βρέθηκε ο άνδρας ήταν επίσης εντός της ιδιοκτησίας του. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην περιοχή, καθώς ο Γιάννης αφήνει πίσω του ένα παιδί, ένα αγόρι.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 36χρονος βρέθηκε μέσα στο πηγάδι παραμένουν υπό διερεύνηση από τις Αρχές. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησε στην πτώση του.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα διενεργηθεί στη σορό του που μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να θεωρηθεί δεδομένο ότι ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να δώσει απαντήσεις τόσο για τα ακριβή αίτια όσο και για τον χρόνο του θανάτου, ρίχνοντας φως στα κρίσιμα ερωτήματα που εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα γύρω από την τραγωδία.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr