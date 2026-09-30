Νέα ερωτήματα για την υπόθεση ομαδικού βιασμού στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ

Νέα ερωτήματα ανακύπτουν σχετικά με την υπόθεση του φερόμενου ομαδικού βιασμού στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, μετά από αποκαλύψεις για την αρχική κατάθεση της καταγγέλλουσας, γνωστής ως Jane Doe. Τα πρακτικά της ανάκρισης στην αστυνομία του πανεπιστημίου το 2024 περιγράφουν λεπτομερώς τις δηλώσεις της, οι οποίες εγείρουν προβληματισμό για το τι γνώριζαν οι αρχές επιβολής του νόμου την εποχή του περιστατικού. Η Jane Doe είχε απευθυνθεί αρχικά στο προσωπικό του ιδρύματος με τους ισχυρισμούς της.

Η αρχική κατάθεση της Jane Doe στην αστυνομία

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ που έχουν στην κατοχή τους έγγραφα, η Jane Doe κατέθεσε στους ερευνητές τη νύχτα της 19ης Οκτωβρίου 2024, περιγράφοντας τα γεγονότα. Είπε στην αστυνομία ότι είχε συμφωνήσει με μια αρχική συνάντηση, αλλά ότι αργότερα δεν συναίνεσε σε ό,τι συνέβη και πίστευε ότι βιάστηκε. Επιπλέον, περιέγραψε ότι δέχτηκε σωματική επίθεση.

Τα πρακτικά καταγράφουν λεπτομερώς ότι η Doe δήλωσε στην αστυνομία πως ήταν «αρκετά εντάξει» με την αρχική σεξουαλική δραστηριότητα. Ωστόσο, τόνισε ότι δεν συναίνεσε σε όσα ακολούθησαν αργότερα τη νύχτα, σύμφωνα με το WCBS. Η ίδια περιέγραψε επίσης ότι βρισκόταν σε κατάσταση έντονης μέθης τη νύχτα του φερόμενου βιασμού.

Λεπτομέρειες από τις δηλώσεις της καταγγέλλουσας

Στην κατάθεσή της, η Jane Doe ανέφερε ότι συναίνεσε σε ορισμένες σεξουαλικές πράξεις. Ωστόσο, αρνήθηκε επανειλημμένα κάποιες άλλες, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης για σεξ από ένα μέλος της αδελφότητας, σύμφωνα με το ABC. Περιέγραψε ότι σκέφτηκε ότι αν λιποθυμούσε και οι άνδρες έκαναν σεξ μαζί της, θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για «βιασμό».

Αυτή η αναφορά σε «βιασμό» είναι η μόνη που υπάρχει στο έγγραφο. Εκτός από τις σεξουαλικές πράξεις, η Doe περιέγραψε στα πρακτικά με την αστυνομία ότι χτυπήθηκε σωματικά. Αυτές οι λεπτομέρειες, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, προέρχονται από έγγραφα που περιγράφουν τις δηλώσεις της στους ερευνητές.

Η έρευνα των αρχών και τα έγγραφα

Η Jane Doe μίλησε στην αστυνομία του Κορνέλ στις 14 και 15 Νοεμβρίου, δηλαδή περισσότερες από τρεις εβδομάδες μετά τον φερόμενο ομαδικό βιασμό που φέρεται να συνέβη τη νύχτα της 19ης Οκτωβρίου 2024. Την ανάκριση ηγήθηκε ένας ερευνητής της αστυνομίας της πανεπιστημιούπολης. Την πρώτη ημέρα της ανάκρισης, στο δωμάτιο βρέθηκαν επίσης ένας ακόμη ερευνητής, ένας συνήγορος του θύματος και ο σύμβουλος της Doe.

Το WCBS αναφέρει ότι έλαβε ένα αντίγραφο της συνέντευξης της Doe με την αστυνομία του Πανεπιστημίου Κορνέλ τον Νοέμβριο του 2024, εβδομάδες μετά το φερόμενο περιστατικό. Παράλληλα, το ABC News αναφέρει ότι έλαβε μια γραπτή κατάθεση έξι σελίδων, υπογεγραμμένη από την Doe στην αστυνομία του Πανεπιστημίου Κορνέλ εκείνη την εποχή.

Ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά

Οι νέες αποκαλύψεις εγείρουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το γιατί οι αρχές επιβολής του νόμου δεν απήγγειλαν ποινικές κατηγορίες τη στιγμή του περιστατικού. Επίσης, τίθεται το ερώτημα τι γνώριζε το γραφείο του εισαγγελέα σχετικά με τους ισχυρισμούς επίθεσης, δεδομένων των λεπτομερειών που περιέγραψε η Jane Doe.

Καθώς οι ερευνητές ανοίγουν ξανά την υπόθεση, οι εκκλήσεις για απαντήσεις αυξάνονται, ειδικά υπό το φως της αστικής αγωγής που κατέθεσε η Jane Doe αυτόν τον μήνα. Τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν αφορούν τις ενέργειες και τις γνώσεις των αρχών την περίοδο που έγιναν οι αρχικοί ισχυρισμοί.

Με πληροφορίες από: Topontiki