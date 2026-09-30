Νέα στοιχεία και αντικρουόμενες εκδοχές έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Η 56χρονη γιατρός, που πραγματοποιούσε την πλασμαφαίρεση, και ο σύζυγός της παραμένουν προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ οι αρχές προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο των τελευταίων στιγμών του τραγουδιστή. Ο δικηγόρος της κατηγορούμενης γιατρού, Νίκος Αλεξανδρής, δίνει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή για τις κατηγορίες που βαραίνουν την εντολέα του, ζητώντας την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Η υπερασπιστική γραμμή της γιατρού

Η 56χρονη γιατρός επιμένει στις θέσεις που είχε παρουσιάσει κατά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή, υποστηρίζοντας ότι όσα κατέθεσε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η ίδια έχει δηλώσει «Δεν έκρυψα τίποτα στην απολογία μου στον ανακριτή», τονίζοντας ότι λέει την αλήθεια για τις ώρες που είχε δηλώσει στην κατάθεσή της σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μετά την αλλαγή συνηγόρου, η πλευρά της προετοιμάζει τη νέα υπερασπιστική της γραμμή.

Ο Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος της γιατρού, υπογραμμίζει τις ακαδημαϊκές της περγαμηνές, αναφέροντας ότι η εντολέας του διαθέτει δύο μεταπτυχιακά από το ΕΚΠΑ. Ο ίδιος αμφισβητεί την εικόνα της «τσαρλατάνας» που, όπως λέει, έχει παρουσιαστεί, και δηλώνει πεπεισμένος ότι η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό, καθώς μόνο ελάχιστοι άνθρωποι τη γνωρίζουν.

Η εκδοχή του δικηγόρου και η άρση του απορρήτου

Ο δικηγόρος της γιατρού, Νίκος Αλεξανδρής, υποστηρίζει ότι στην ιστορία εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα σε διαφορετικό βαθμό το καθένα και ότι οι ευθύνες θα πρέπει να καταλογιστούν σε αυτούς που τις έχουν πραγματικά. Όπως ανέφερε, «Σε αυτήν την ιστορία εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα σε διαφορετικό ίσως βαθμό ο καθένας. Ο νομικός πολιτισμός επιβάλλει να καταλογιστούν ευθύνες σε αυτούς που έχουν τις ευθύνες και ό,τι ευθύνες έχουν. Όλο αυτόν τον καιρό βλέπουμε ότι είναι σαν να έχει ευθύνη για τα πάντα η γιατρός. Ε, δεν έχει. Και θα το δείτε στην πορεία ότι δεν έχει». Ο κ. Αλεξανδρής τόνισε την ανάγκη να ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνα, καθώς η 56χρονη δεν πήρε κανέναν τηλέφωνο, αλλά θα πρέπει να φανεί ποιος «έβαλε τον τραγουδιστή να κάνει την πλασμαφαίρεση».

Στο πλαίσιο αυτό, η πλευρά της γιατρού θα ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου από τον Ιούλιο, τόσο για τον υπνοθεραπευτή όσο και για άλλα πρόσωπα. Ο δικηγόρος επεσήμανε ότι, παρόλο που η πλασμαφαίρεση πραγματοποιήθηκε από την 56χρονη γιατρό, θα εμπλακούν και άλλα πρόσωπα, καθώς κάποιος άλλος, και όχι η εντολέας του, πίεζε τον Γιώργο Μαζωνάκη για την θεραπεία.

Αντικρουόμενες μαρτυρίες και οδηγίες

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της γιατρού, στοιχεία και μαρτυρίες νοσηλευτριών που βρίσκονταν στο ιατρείο δείχνουν διαφορετικά αποτελέσματα. Νέα στοιχεία προκύπτουν από τις καταθέσεις δύο εργαζομένων, μιας 56χρονης νοσηλεύτριας και μιας 28χρονης γραμματέως, οι οποίες περιγράφουν όσα φέρεται να συνέβησαν πριν και μετά την ανακοπή του τραγουδιστή. Οι δύο γυναίκες επανήλθαν με νέες καταθέσεις για όσα εκτυλίχθηκαν από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο μέχρι την επέμβαση των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι εργαζόμενες, η 56χρονη γιατρός τούς είχε δώσει οδηγίες για όσα θα έπρεπε να αναφέρουν αρχικά στις αρχές. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η νέα κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας, η οποία υποστήριξε ότι πριν μεταβεί στην Αστυνομία είχε δεχθεί τηλεφώνημα από τη γιατρό με συγκεκριμένες οδηγίες για όσα θα έπρεπε να αναφέρει. Η γιατρός της ζήτησε να τοποθετήσει χρονικά την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο μεταξύ 15:00 και 15:30. Παράλληλα, της είπε να μην αναφερθεί στην παρουσία άλλων εργαζομένων κατά τη διάρκεια του περιστατικού ούτε στην υδροθεραπεία στην οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, είχε υποβληθεί ο τραγουδιστής την προηγουμένη.

Οι κρίσιμες στιγμές στο ιατρείο

Η 56χρονη νοσηλεύτρια περιέγραψε επίσης τι αντίκρισε όταν μπήκε στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο τραγουδιστής ήταν πολύ χλωμός και είχε τα πόδια του σηκωμένα, ενώ ο 58χρονος γιατρός πραγματοποιούσε ΚΑΡΠΑ και ζητήθηκε αδρεναλίνη. Η ίδια κατέθεσε ακόμη ότι η 56χρονη γιατρός τής ζήτησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με αναισθησιολόγο και να τη ρωτήσει εάν υπήρχε αντίδοτο για την προποφόλη.

Η εργαζόμενη ανέφερε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ακούσει τη λέξη «προποφόλη» κατά τη συγκεκριμένη ημέρα. Η συγκεκριμένη αναισθησιολόγος πήγαινε κατά διαστήματα στο ιατρείο και βοηθούσε τη γιατρό σε ορισμένες φλεβοκεντήσεις. Οι καταθέσεις των εργαζομένων βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο της ανακριτικής έρευνας για την υπόθεση, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί επιμένουν μέσω των συνηγόρων τους στις θέσεις που έχουν ήδη διατυπώσει.

Το ζήτημα των μηχανημάτων

Σχετικά με τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο δικηγόρος της γιατρού, Νίκος Αλεξανδρής, κρατά επιφυλάξεις για την εικόνα που έχει διαμορφωθεί. Όπως δήλωσε, «Ίσως δείτε ότι τελικά τα μηχανήματα είναι νόμιμα εκεί. Κρατήστε μία επιφύλαξη». Πρόσθεσε επίσης ότι «Θα δείτε στην πορεία αν μπορούσε ή δεν μπορούσε να τα λειτουργήσει, αν είχε την πιστοποίηση να τα λειτουργήσει, ναι ή όχι», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποδειχθεί η νομιμότητα της λειτουργίας τους και η επάρθεια της γιατρού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis