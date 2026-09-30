Θρίλερ στην πτήση της Flydubai: Ο Νετανιάχου λέει ότι ο πιλότος επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο

Συναγερμός σήμανε σε πτήση της Flydubai που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, έπειτα από ένα σοβαρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε εντός του πιλοτηρίου. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη του και επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος με όλους τους επιβαίνοντες. Η πτήση αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, ενώ ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές.

Οι δραματικές στιγμές στην πτήση FZ1073

Η πτήση FZ1073 της Flydubai, η οποία μετέφερε περίπου 150 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Ισραηλινούς, βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού όταν άρχισε να χάνει απότομα ύψος πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Λίγο αργότερα, ενεργοποιήθηκαν κωδικοί έκτακτης ανάγκης, σηματοδοτώντας ένα σοβαρό περιστατικό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακολούθησε ένα επεισόδιο με μαχαίρωμα μέσα στο πιλοτήριο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου περιέγραψε τις στιγμές αυτές ως δραματικές, υποστηρίζοντας ότι ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη του και φέρεται να επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος.

Η παρέμβαση επιβάτη και πληρώματος απέτρεψε την τραγωδία

Την ώρα που το αεροσκάφος είχε αρχίσει να περιστρέφεται και να βυθίζεται, όπως περιέγραψε ένας Ισραηλινός επιβάτης στον πρωθυπουργό Νετανιάχου, ένας επιβάτης κατάφερε να εισέλθει στο πιλοτήριο. Μαζί με ένα μέλος του πληρώματος, οι δύο τους εξουδετέρωσαν τον πιλότο που είχε κάνει την επίθεση.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε τους ανθρώπους αυτούς, χαρακτηρίζοντάς τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και επέδειξαν μεγάλη γενναιότητα. Όπως πρόσθεσε, απέτρεψαν μια σοβαρή τραγωδία, ενώ άλλα μέλη του ιπτάμενου πληρώματος μπήκαν στη συνέχεια στο πιλοτήριο και κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την πτήση.

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε δηλώσεις του μετά την πτήση-θρίλερ, υποστήριξε ότι ο πιλότος επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος με όλους τους επιβαίνοντες. Ανέφερε ότι σχεδόν όλοι οι επιβάτες της πτήσης ήταν Ισραηλινοί και ότι το περιστατικό συνέβη καθώς πλησίαζαν στο Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου αποκάλυψε πως επικοινώνησε προσωπικά με έναν από τους Ισραηλινούς επιβάτες, ο οποίος του περιέγραψε τις δραματικές στιγμές. Ο επιβάτης ανέφερε ότι το αεροπλάνο άρχισε να περιστρέφεται και να βυθίζεται, ενώ ο επιτιθέμενος πιλότος προσπαθούσε να προκαλέσει δολιοφθορά στα συστήματα του αεροσκάφους.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι όλοι οι επιβάτες βρίσκονται εκτός κινδύνου και ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές για να διασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή τους. Παράλληλα, τόνισε την προετοιμασία για πρόσθετες απειλές.

Η έρευνα και η θέση της Flydubai

Μετά την αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, οι δύο πιλότοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Η Flydubai ανακοίνωσε ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και έχουν καταμετρηθεί. Ο δράστης έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.

Η αεροπορική εταιρεία, από την πλευρά της, τονίζει ότι οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται επίσημα και ότι οι λόγοι και τα κίνητρα πίσω από τη συμπλοκή στο πιλοτήριο είναι άγνωστα. Κάλεσε όλα τα μέρη να απέχουν από οποιεσδήποτε πρόωρες εικασίες όσο οι αρχές εξακριβώνουν τα γεγονότα.

Στην έρευνα για το περιστατικό έχουν εμπλακεί η Μοσάντ, η Σιν Μπετ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το υπουργείο Μεταφορών. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάζονται είναι πώς εγκρίθηκε η συμμετοχή πιλότου από χώρα χωρίς επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ σε πτήση με προορισμό το Τελ Αβίβ.

Αντικρουόμενες απόψεις για τα κίνητρα

Ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πιλότος επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έκανε λόγο για «απόπειρα τζιχαντιστικής επίθεσης».

Αντιθέτως, η αεροπορική εταιρεία Flydubai διατηρεί επιφυλάξεις, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζει ακόμη τους λόγους και τα κίνητρα πίσω από τη συμπλοκή που σημειώθηκε μέσα στο πιλοτήριο του αεροσκάφους, και ζητά την αποφυγή πρόωρων συμπερασμάτων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos