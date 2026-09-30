Επίθεση 24χρονου σε δασκάλα σε δημοτικό σχολείο στην Καστοριά: Η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου στην Καστοριά, εντός του 4ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης. Μία δασκάλα δέχτηκε επίθεση από έναν 24χρονο εξωσχολικό, ο οποίος φέρεται να της κατάφερε μία δυνατή μπουνιά στο στήθος. Η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της από το χτύπημα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Η είσοδος του 24χρονου στο σχολείο

Το περιστατικό έλαβε χώρα όταν ένας 24χρονος άνδρας, ο οποίος είναι άτομο με αναπηρία, εισήλθε στις εγκαταστάσεις του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς. Ο νεαρός υποστήριξε ότι είχε πάει στον χώρο του σχολείου με σκοπό να παραλάβει έναν φίλο του, δικαιολογώντας έτσι την παρουσία του.

Συγκεκριμένα, ο 24χρονος κατευθύνθηκε προς την περιοχή μπροστά από το κυλικείο του σχολείου, όπου εκείνη τη στιγμή βρισκόταν και η δασκάλα που δέχτηκε την επίθεση.

Η επίθεση στη δασκάλα

Η εκπαιδευτικός, διαπιστώνοντας την παρουσία ενός εξωσχολικού ατόμου εντός του σχολικού συγκροτήματος, πλησίασε τον 24χρονο. Τον παρότρυνε και του ζήτησε να απομακρυνθεί άμεσα από τον χώρο του σχολείου, τονίζοντας την ανάγκη να βγει εκτός των εγκαταστάσεων.

Η υπόδειξη της δασκάλας φέρεται να προκάλεσε την έντονη οργή και αντίδραση του νεαρού. Ο 24χρονος έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στην εκπαιδευτικό, καταφέροντάς της μία δυνατή μπουνιά στο στήθος.

Οι συνέπειες του χτυπήματος και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Από τη σφοδρότητα του χτυπήματος που δέχτηκε, η δασκάλα έχασε αμέσως τις αισθήσεις της και σωριάστηκε στο έδαφος, προκαλώντας αναστάτωση στον χώρο του σχολείου.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει την τραυματισμένη εκπαιδευτικό. Η δασκάλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καστοριάς, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Εκεί, υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για την εκτίμηση της κατάστασής της, ενώ έγινε και η επίσημη καταγραφή του συμβάντος από το ιατρικό προσωπικό.

Η άμεση σύλληψη του δράστη

Παράλληλα με την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του 24χρονου δράστη, ο οποίος είχε επιτεθεί στη δασκάλα.

Ο νεαρός οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Καστοριάς, όπου και κρατείται. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για το βίαιο επεισόδιο που εκτυλίχθηκε εντός του σχολικού συγκροτήματος.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis