Θεσσαλονίκη: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του τερματικού σταθμού του ΟΑΣΘ στην πλατεία Ελευθερίας

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του τερματικού σταθμού του στην πλατεία Ελευθερίας. Η διακοπή τίθεται σε ισχύ από αύριο, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, και οφείλεται στις εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας». Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει συγκεκριμένες γραμμές και υποδομές του οργανισμού, με τον ΟΑΣΘ να ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού.

Λόγος διακοπής και ημερομηνία έναρξης

Η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του τερματικού σταθμού του ΟΑΣΘ στην πλατεία Ελευθερίας ξεκινάει από την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή λήφθηκε λόγω των εκτεταμένων εργασιών ανάπλασης που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο έργο της «Βιοκλιματικής Ανάπλασης Πλατείας Ελευθερίας», το οποίο έχει ως στόχο την αναμόρφωση του χώρου. Ο ΟΑΣΘ προχώρησε στη σχετική ανακοίνωση σήμερα, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας το επιβατικό κοινό για τις επερχόμενες αλλαγές.

Οι γραμμές που επηρεάζονται

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του τερματικού σταθμού αφορά συγκεκριμένα δύο βασικές γραμμές του ΟΑΣΘ. Πρόκειται για τη γραμμή 5, με την ονομασία «Νέα Κρήνη - Βενιζέλου», καθώς και για τη γραμμή 33, η οποία εκτελεί το δρομολόγιο «The Mart - Άγιος Παντελεήμων - Βενιζέλου».

Για τις εν λόγω γραμμές, τα λεωφορεία δεν θα πραγματοποιούν πλέον τερματισμό στην πλατεία Ελευθερίας. Ωστόσο, ο οργανισμός διευκρινίζει ότι η διέλευσή τους από την ευρύτερη περιοχή θα συνεχιστεί κανονικά, διασφαλίζοντας την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Νέα σημεία εξυπηρέτησης επιβατών

Προκειμένου να διατηρηθεί η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα λεωφορεία των γραμμών 5 και 33 θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση «Βενιζέλου». Η συγκεκριμένη στάση βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως, σε κοντινή απόσταση από τον τερματικό σταθμό που τίθεται εκτός λειτουργίας.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ΟΑΣΘ επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την αναστάτωση που προκαλείται από τις εργασίες ανάπλασης, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση για την επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών που χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες διαδρομές.

Μεταφορά εκδοτηρίου και υποδομών

Πέρα από τη λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών, η προσωρινή αναστολή επηρεάζει και τις λοιπές υποδομές του ΟΑΣΘ στην πλατεία Ελευθερίας. Συγκεκριμένα, το εκδοτήριο εισιτηρίων, καθώς και άλλες εγκαταστάσεις του οργανισμού, θα μεταφερθούν προσωρινά.

Ο νέος χώρος στον οποίο θα μεταφερθούν οι υποδομές περιγράφεται ως ασφαλής και βρίσκεται πίσω από την κεντρική νησίδα της πλατείας. Ο ΟΑΣΘ ενημερώνει επίσης ότι κατά τη διάρκεια αυτής της μεταφοράς, η λειτουργία του εκδοτηρίου θα διακοπεί προσωρινά για λίγες ώρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες.

Έκκληση για κατανόηση

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης απευθύνει έκκληση προς το επιβατικό κοινό, ζητώντας την κατανόησή του για την προσωρινή αναστάτωση που θα προκληθεί. Οι αλλαγές αυτές είναι απαραίτητες λόγω των εργασιών ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας.

Η διοίκηση του ΟΑΣΘ τονίζει ότι οι ενέργειες αυτές γίνονται με γνώμονα την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, ενώ παράλληλα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader