Η Βιλερμπάν και ο Τόνι Πάρκερ: Η ανατροπή μετά το φιάσκο του προϋπολογισμού

Η Βιλερμπάν, η αποψινή αντίπαλος του Παναθηναϊκού στις 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 21:15, αντιμετώπισε μια περίοδο αβεβαιότητας το καλοκαίρι, η οποία έφτασε στα όρια της διάλυσης. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης, πρόεδρος και προπονητής της ASVEL, Τόνι Πάρκερ, κατάφερε να συμμαζέψει την κατάσταση και να παρουσιάσει ένα πολλά υποσχόμενο σύνολο, κλέβοντας μάλιστα την παράσταση στην πρεμιέρα της Euroleague.

Η αρχική εικόνα για τον προϋπολογισμό της ομάδας ήταν εντυπωσιακή, αλλά και παραπλανητική, καθώς μια πληροφορία που κυκλοφόρησε επίσημα και δημοσιεύτηκε αρχικά στα μέσα, ανέφερε ότι το budget για τη νέα σεζόν θα άγγιζε τα 59 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η πληροφορία, ωστόσο, αποδείχθηκε ανακριβής, προκαλώντας ένα διόλου ευκαταφρόνητο πλήγμα τόσο στον σύλλογο όσο και στο βαρύ όνομα του ιδιοκτήτη του.

Η αρχική πληροφορία για τον προϋπολογισμό

Η είδηση για έναν προϋπολογισμό ύψους 59 εκατομμυρίων ευρώ για τη Βιλερμπάν προκάλεσε αρχικά έκπληξη και αμφισβήτηση. Η πληροφορία αυτή, αν και κυκλοφόρησε επίσημα, σύντομα αποδείχθηκε ότι δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Η ανακρίβεια αυτής της πληροφορίας οδήγησε σε ένα σημαντικό πλήγμα για την εικόνα του συλλόγου και, κατ' επέκταση, για το κύρος του Τόνι Πάρκερ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας.

Το όραμα του Τόνι Πάρκερ και οι αρχικές συμφωνίες

Ο Τόνι Πάρκερ, ένας 44χρονος «σκληρό καρύδι» που επιδιώκει την τελειότητα σε ό,τι καταπιάνεται, είχε ένα συγκεκριμένο όραμα για τη μετάβασή του στην προπονητική. Είχε φροντίσει να εξασφαλίσει σημαντική εισροή κεφαλαίων στο ταμείο της ομάδας, ώστε να φανεί η διαφορά από την πρώτη του σεζόν στους πάγκους.

Μέσω ενός fund από τη Μαλαισία, ο Πάρκερ είχε εξασφαλίσει τα απαραίτητα χρήματα και είχε ήδη συμφωνήσει με παίκτες όπως ο Φρανσίσκο, ο Μπρουκς, ο Τάις και ο Ουάϊλερ-Μπαμπ. Στόχος του ήταν η δημιουργία του πιο ποιοτικού ρόστερ στην ιστορία της ομάδας στο νέο format της Euroleague.

Η ακύρωση της χορηγίας και η αναζήτηση λύσης

Παρά τις αρχικές προσπάθειες και τις συμφωνίες, κάποιοι υπολογισμοί του Τόνι Πάρκερ δεν επαληθεύτηκαν. Κατά τον έλεγχο της αντίστοιχης γαλλικής επιτροπής επαγγελματικού αθλητισμού, η χορηγία από το μαλαισιανό fund κρίθηκε παράτυπη και ακυρώθηκε.

Ωστόσο, ο κορυφαίος Γάλλος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών βρήκε και πάλι τη λύση. Παρά την ακύρωση της χορηγίας, η ASVEL κατάφερε να παρουσιάσει εξαιρετικές υποσχέσεις τόσο στην πρεμιέρα της Euroleague όσο και στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Ο νέος προϋπολογισμός και η ιστορική επίδοση

Ο προϋπολογισμός της Βιλερμπάν για την τρέχουσα σεζόν ανέρχεται στα 24 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό, αν και μικρότερο από την αρχική πληροφορία, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, ειδικά για τα δεδομένα του γαλλικού μπάσκετ.

Μάλιστα, τα 24 εκατομμύρια ευρώ συνιστούν τον υψηλότερο προϋπολογισμό στην ιστορία του αθλήματος στη Γαλλία, χωρίς να υπολογίζεται η Μονακό, η οποία ανήκει στο Πριγκιπάτο. Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει την ικανότητα του Πάρκερ να εξασφαλίζει σημαντικούς πόρους για την ομάδα του.

Οι διασυνδέσεις και το προπονητικό επιτελείο

Ο Τόνι Πάρκερ, ως τέσσερις φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ και MVP των τελικών του 2007 με τους Σπερς, διαθέτει τεράστιες διασυνδέσεις και αποδοχή στον «μαγικό κόσμο» του αθλήματος. Αυτό το γεγονός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παρουσίαση ενός αξιόλογου και πολλά υποσχόμενου προσώπου για την ομάδα της Λιόν.

Η παρουσία του στον πάγκο της ομάδας ήταν καθοριστική για να υπογράψουν δύο καταξιωμένοι NBAers στην δύση της καριέρας τους, οι Μιλς και Κράουντερ, καθώς και δύο αξιόλογοι point-guards, ο Ουάσινγκτον τζούνιορ και ο Γουότερς. Επιπλέον, ο Πάρκερ εγκατέστησε στην κεντροανατολική Γαλλία το πιο πολυάριθμο και καταρτισμένο προπονητικό επιτελείο, το οποίο, υπό τις οδηγίες του Βενσάν Κολέ, εργάζεται νυχθημερόν αναλύοντας κάθε λεπτομέρεια πριν του παρουσιάσει το τελικό πλάνο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader