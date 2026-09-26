Καμία σχετική καταγγελία για οσμή αερίου δεν είχε γίνει προς το Πυροσβεστικό Σώμα πριν από τη σφοδρή έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα, στην καρδιά της Αθήνας. Το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στη συμβολή της Βασιλίσσης Αμαλίας με τη Λυσικράτους, είχε ως τραγικό αποτέλεσμα την κατάρρευση ενός οικήματος και τον θάνατο έξι ατόμων.

Την επίσημη αυτή ενημέρωση παρείχε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι από τα ερείπια του κτιρίου έχουν ανασυρθεί έξι άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη των ερευνών, με στόχο να εξεταστεί λεπτομερώς η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία.

Διάψευση για οσμή αερίου πριν την έκρηξη

Ο Βασίλης Βαθρακογιάννης, εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Σώματος, διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν σχετικά με την ύπαρξη οσμής αερίου στην περιοχή της Πλάκας πριν από την έκρηξη. Όπως τόνισε, δεν υπήρξε καμία σχετική καταγγελία προς το Πυροσβεστικό Σώμα για τέτοιο περιστατικό.

Η επίσημη αυτή δήλωση υπογραμμίζει ότι οι αρχές δεν είχαν λάβει καμία προειδοποίηση που να σχετίζεται με διαρροή αερίου στην περιοχή. Ο κ. Βαθρακογιάννης επανέλαβε πως οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στην πλήρη εξέταση της αλληλουχίας των γεγονότων, δηλαδή της έκρηξης, της φωτιάς που ακολούθησε και της τελικής κατάρρευσης του κτιρίου.

Η τραγωδία στην οδό Λυσικράτους

Το συμβάν έλαβε χώρα στην ιστορική περιοχή της Πλάκας, σε ένα τριώροφο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους, στη συμβολή της με τη Βασιλίσσης Αμαλίας. Η σφοδρή έκρηξη είχε ως συνέπεια την ολοσχερή κατάρρευση του οικήματος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην ευρύτερη περιοχή και δημιουργώντας ένα πεδίο ερειπίων.

Από τα συντρίμμια του κτιρίου, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να ανασύρουν συνολικά έξι άτομα. Δυστυχώς, όλα τα άτομα βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, επιβεβαιώνοντας τον τραγικό απολογισμό των θυμάτων. Η τραγωδία αυτή έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, με τις αρχές να εργάζονται πυρετωδώς για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε δύσκολες συνθήκες

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης μετά την κατάρρευση του κτιρίου, ακολουθήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις παρόμοιες με αυτές που προκύπτουν έπειτα από σεισμό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, αξιοποιώντας ειδικό εξοπλισμό για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων κάτω από τα συντρίμμια.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν έξι πυροσβέστες, οι οποίοι συνέδραμαν με τη βοήθεια τριών ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν γεώφωνα και κάμερες, εργαλεία απαραίτητα για τον εντοπισμό ανθρώπων σε δύσκολες συνθήκες. Ο Δήμος Αθηναίων παρείχε επίσης σημαντική υποστήριξη, διαθέτοντας μηχανήματα για την απομάκρυνση των υλικών και την υποβοήθηση του έργου των σωστικών συνεργείων.

Διερεύνηση των αιτιών από τη ΔΑΕΕ

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) βρίσκεται στο σημείο της τραγωδίας. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει την κρίσιμη αποστολή της διερεύνησης των αιτιών που οδήγησαν στη σφοδρή έκρηξη και την επακόλουθη κατάρρευση του κτιρίου στην Πλάκα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΑΕΕ προχωρούν σε ενδελεχή καταγραφή του χώρου, συλλέγοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και εξετάζοντας κάθε δεδομένο που θα μπορούσε να συμβάλει στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το καταστροφικό συμβάν. Η έρευνα αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών της τραγωδίας και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki