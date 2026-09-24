Ο 27χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στην Ηγουμενίτσα απολογείται σήμερα

Ο 27χρονος δράστης της γυναικοκτονίας που συγκλόνισε την Ηγουμενίτσα αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, ενώ παραμένει νοσηλευόμενος. Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το σοκαριστικό έγκλημα, μία ημέρα μετά την κηδεία της 25χρονης βιολόγου.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Ο άνδρας είναι αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβιάσεις του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών. Οι κατηγορίες αυτές του απαγγέλθηκαν από εισαγγελέα που μετέβη στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου είχε μεταφερθεί ο δράστης.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα το πρωί. Επιπλέον, λόγω οικονομικής αδυναμίας, ζήτησε από τις δικαστικές αρχές να του ορίσουν συνήγορο υπεράσπισης.

Η κατάσταση του δράστη και τα ευρήματα

Ο γυναικοκτόνος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών αφού αυτοτραυματίστηκε, σε μία προσπάθεια να καλύψει τη δολοφονία. Στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης ηρεμιστικά χάπια, γεγονός που οδήγησε και στην κατηγορία για παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η 25χρονη δέχθηκε συνολικά 15 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός της. Τα τραύματα που έφερε στα χέρια και την κνήμη υποδηλώνουν ότι η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να προβάλει αντίσταση κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Οι θανατηφόρες μαχαιριές

Θανατηφόρες για την Πηνελόπη, όπως ονομάζεται το θύμα, αποδείχθηκαν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχηλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Επιπλέον, η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε επτά μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές βλάβες σε ζωτικά της όργανα, όπως το συκώτι, τον αριστερό πνεύμονα και το στομάχι.

Τα τραύματα που δέχτηκε η Πηνελόπη προκλήθηκαν από μαχαίρι τύπου σουγιά, μήκους 7,5 εκατοστών, και καταδεικνύουν την αγριότητα της επίθεσης και το μένος του καθ’ ομολογία δράστη.

Με πληροφορίες από: reader.gr