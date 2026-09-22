Εντοπισμός λέμβου με 37 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων της Κρήτης

Οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη διάσωση 37 μεταναστών σε θαλάσσια περιοχή νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό της λέμβου από drone της Frontex, το οποίο παρείχε τις αρχικές πληροφορίες για την παρουσία του σκάφους. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος προσέγγισε τη λέμβου και περισυνέλεξε με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρονται πλέον προς το λιμάνι των Καλών Λιμένων για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Ο αρχικός εντοπισμός από drone της Frontex

Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε όταν ένα drone της Frontex εντόπισε μια λέμβο που μετέφερε 37 μετανάστες. Ο εντοπισμός αυτός έγινε σε μια θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται 57 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων της Κρήτης. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί ένα ευαίσθητο σημείο για τις μεταναστευτικές ροές, καθιστώντας την επιτήρηση από εναέρια μέσα ιδιαίτερα σημαντική.

Το drone της Frontex, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβίβασε άμεσα τις πληροφορίες για τη θέση και την κατάσταση της λέμβου στις αρμόδιες ελληνικές λιμενικές αρχές. Αυτή η έγκαιρη ειδοποίηση επέτρεψε την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων για την παροχή βοήθειας στους επιβαίνοντες.

Ο συντονισμός της επιχείρησης διάσωσης

Μετά την αρχική αναφορά από το drone της Frontex, ο συντονισμός της επιχείρησης διάσωσης ανατέθηκε στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Το ΕΚΣΕΔ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε τέτοιες καταστάσεις, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Υπό την καθοδήγηση του ΕΚΣΕΔ, δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες στις λιμενικές δυνάμεις για την προσέγγιση της λέμβου και την περισυλλογή των μεταναστών. Ο συντονισμός αυτός είναι κρίσιμος για την ασφαλή και ταχεία ολοκλήρωση των επιχειρήσεων στη θάλασσα, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλο αριθμό ατόμων.

Η επιχείρηση περισυλλογής από το Λιμενικό Σώμα

Πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος έσπευσε στην περιοχή του εντοπισμού, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΚΣΕΔ. Το σκάφος προσέγγισε τη λέμβο, στην οποία επέβαιναν οι 37 μετανάστες, και ξεκίνησε τη διαδικασία της περισυλλογής. Η επιχείρηση διεξήχθη με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στη θάλασσα και την κατάσταση των επιβαινόντων.

Οι 37 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο πλωτό σκάφος του Λιμενικού. Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος φρόντισε για την παροχή πρώτων βοηθειών, εφόσον κρίθηκε απαραίτητο, και διασφάλισε ότι όλοι οι διασωθέντες ήταν καλά στην υγεία τους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Μεταφορά και υποδοχή στο λιμάνι των Καλών Λιμένων

Αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση περισυλλογής στη θαλάσσια περιοχή, το πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος ξεκίνησε το ταξίδι του προς το λιμάνι των Καλών Λιμένων. Εκεί, οι 37 μετανάστες αναμένεται να αποβιβαστούν και να υποβληθούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης.

Οι Καλών Λιμένων, ως ένα από τα λιμάνια της Κρήτης, είναι προετοιμασμένοι για την υποδοχή των διασωθέντων, παρέχοντας τις απαραίτητες υποδομές και υπηρεσίες. Η ολοκλήρωση της επιχείρησης στο λιμάνι σηματοδοτεί το τέλος της θαλάσσιας περιπέτειας για τους 37 μετανάστες.

Με πληροφορίες από: Topontiki