Η Λυδία Κονιόρδου για τη «Φόνισσα»: «Ο απόλυτος ρόλος της ζωής μου»

Η κορυφαία τραγωδός Λυδία Κονιόρδου μίλησε για την επιστροφή της εμβληματικής παράστασης «Η Φόνισσα» στη σκηνή του νέου Θεάτρου «Έργον», στην καρδιά της Αθήνας. Η ηθοποιός, η οποία ενσαρκώνει τον πιο ακραίο ρόλο της καριέρας της, χαρακτήρισε τη «Φόνισσα» ως τον απόλυτο ρόλο της ζωής της. Η παράσταση, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Σωτήρη Χατζάκη, επιστρέφει με οκταμελή θίασο και ζωντανή μουσική.

Η επιστροφή της «Φόνισσας»

Η εμβληματική παράσταση «Η Φόνισσα», ένα έργο που έχει χαρακτηριστεί φαινόμενο, επιστρέφει στη σκηνή του νέου Θεάτρου «Έργον», το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας. Η παραγωγή υπογράφεται από τον Γιώργο Βάλαρη, φέρνοντας ξανά στο θεατρικό κοινό το κορυφαίο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Η θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία ανήκουν στον Σωτήρη Χατζάκη, ο οποίος έχει επιμεληθεί την παράσταση. Στη σκηνή, η «Φόνισσα» παρουσιάζεται με οκταμελή θίασο και ζωντανή μουσική, συνθέτοντας μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική πρόταση. Η Λυδία Κονιόρδου διευκρίνισε ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στο κείμενο, στη θεατρική διασκευή και τη σκηνοθεσία που υπογράφει ο κ. Χατζάκης.

Η Λυδία Κονιόρδου στον απόλυτο ρόλο της ζωής της

Η Λυδία Κονιόρδου, αναγνωρισμένη ως κορυφαία τραγωδός, επιστρέφει για να ενσαρκώσει τη Φραγκογιαννού, έναν από τους πιο απαιτητικούς και ακραίους ρόλους της καριέρας της. Η ίδια έχει εκφράσει στο παρελθόν την απόλυτη αφοσίωσή της στον ρόλο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Επί τρία χρόνια δεν έζησα για να παίξω αυτόν τον ρόλο».

Μιλώντας για τη σύνδεσή της με τον χαρακτήρα, η σπουδαία ηθοποιός ανέφερε ότι ο ρόλος της «Φόνισσας» είναι ο απόλυτος ρόλος της ζωής της και ότι το έργο την κατοικεί για πολλά χρόνια. Πρόσθεσε επίσης ότι θεωρεί ευλογία για εκείνη να λέει κάθε βράδυ αυτό το παπαδιαμαντικό κείμενο. Η κυρία Κονιόρδου υπογράμμισε τη βαθιά της ταύτιση, λέγοντας: «Στον ρόλο της “Φόνισσας”, σαν γυναίκα, έκανα κάθετη κατάθεση στη γυναικεία ψυχή».

Η ερμηνεία της Φραγκογιαννούς από τη Λυδία Κονιόρδου περιγράφεται ως μια «Μήδεια της διπλανής πόρτας», η οποία βαδίζει ξανά προς την κάθαρση. Αυτό αναδεικνύει τη διαχρονική αλήθεια πως το αληθινό θέατρο, όπως και το μυστήριο της ζωής, «λύει, δεν λύεται».

Το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης αναγνωρίζεται ευρέως ως η κορυφαία προσωπικότητα της νεοελληνικής πεζογραφίας. Το έργο του «Η Φόνισσα» θεωρείται η κορύφωση της συγγραφικής του δημιουργίας, αποτελώντας ένα λογοτεχνικό κείμενο με ξεχωριστά χαρακτηριστικά.

Το έργο διακρίνεται για τη μικτή του γλώσσα, τη σπειροειδή κίνηση και τη θυμική συμπεριφορά, στοιχεία που συνθέτουν το μοναδικό παπαδιαμαντικό σύμπαν. Η παράσταση επιδιώκει να μεταφέρει αυτό το κλασικό σύμπαν στο σύγχρονο θέατρο, διατηρώντας την αυθεντικότητα και τη δύναμη του πρωτότυπου κειμένου.

Μια παράσταση-φαινόμενο με διαχρονικό μήνυμα

Η παράσταση «Η Φόνισσα» πρωτοπαρουσιάστηκε το 1998 στο Θέατρο Πολιτεία, όπου από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίστηκε ως φαινόμενο. Η παραγωγή γνώρισε τότε εξαιρετική αποδοχή τόσο από το κοινό όσο και από τους κριτικούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας της, καθώς παίχτηκε στα πέρατα του κόσμου, σε πολλές χώρες.

Η αρχική αυτή παρουσίαση αποτέλεσε ορόσημο για τον τρόπο με τον οποίο το κλασικό παπαδιαμαντικό σύμπαν μπορεί να μεταφερθεί και να ερμηνευθεί στο σύγχρονο θέατρο. Με κεντρικό άξονα την εσωτερική διαδρομή της Φραγκογιαννούς και το ασφυκτικό κοινωνικό περιβάλλον που τη διαμόρφωσε, η παράσταση φωτίζει με δύναμη τις διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας.

Ακόμη και σήμερα, το 2026, η παράσταση αναδεικνύει επίκαιρα θέματα όπως η κοινωνική πίεση, η ασφυξία, η βία κατά των γυναικών, η ενοχή, η φτώχεια ψυχής, η θρησκευτική σκιά και ο επαρχιακός πνιγμός, επισημαίνοντας ότι όλα αυτά έχουν επιστρέψει με άλλες μορφές.

Το νέο Θέατρο «Έργον»

Η Λυδία Κονιόρδου αναφέρθηκε επίσης στην καινούρια θεατρική σκηνή που φιλοξενεί την παράσταση. Το θέατρο «Έργον» χαρακτηρίστηκε από την ηθοποιό ως μια νέα φωλιά για το καλό θέατρο, υποδεικνύοντας τη σημασία του για την ποιοτική θεατρική παραγωγή.

Με πληροφορίες από: Topontiki