Βίντατζ συνταγή για γαρίδες σαγανάκι με φέτα, ούζο και κονιάκ

Ένας κλασικός και αγαπημένος ελληνικός μεζές, οι γαρίδες σαγανάκι με φέτα, ούζο και κονιάκ, αποτελούν μια λαχταριστή επιλογή που συνδυάζει τα αρώματα των θαλασσινών με την πλούσια σάλτσα ντομάτας. Η αλμυράδα της φέτας και η σπιρτάδα των οινοπνευματωδών ποτών απογειώνουν τη γεύση αυτού του πιάτου. Πρόκειται για μια παλιομοδίτικη και βίντατζ συνταγή, που προέρχεται από το τεφτέρι της ψαροταβέρνας και του καφενέ, και συνεχίζει να συγκινεί και να ενθουσιάζει τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας.

Τα απαραίτητα υλικά για την παρασκευή

Για την εκτέλεση αυτής της παραδοσιακής συνταγής, απαιτούνται συγκεκριμένα υλικά που συνθέτουν την ξεχωριστή της γεύση. Θα χρειαστείτε 900 γραμμάρια γαρίδες, οι οποίες πρέπει να είναι καθαρισμένες από το κέλυφος και το εντεράκι, ώστε να είναι έτοιμες για μαγείρεμα. Το ελαιόλαδο και το βούτυρο θα χρησιμοποιηθούν για το σοτάρισμα, προσδίδοντας πλούσια υφή και άρωμα.

Στα βασικά συστατικά της σάλτσας περιλαμβάνονται ένα κρεμμύδι και σκόρδο, που αποτελούν τη βάση για την αρωματική της σύνθεση. Αποφλοιωμένα τοματάκια είναι απαραίτητα για την πλούσια γεύση της σάλτσας, ενώ μια μικρή ποσότητα ζάχαρης θα εξισορροπήσει την οξύτητα της ντομάτας. Το αλατοπίπερο θα ρυθμίσει τη γεύση, ενώ ούζο και κονιάκ θα προσδώσουν την χαρακτηριστική σπιρτάδα και το βάθος αρώματος που απογειώνει το σαγανάκι. Τέλος, φρέσκος μαϊντανός και τρίμμα φέτας θα ολοκληρώσουν το πιάτο, προσφέροντας γεύση και εμφάνιση.

Η προετοιμασία της πλούσιας σάλτσας ντομάτας

Η δημιουργία της σάλτσας αποτελεί το πρώτο και σημαντικό βήμα για την επιτυχία του πιάτου. Αρχικά, τα αποφλοιωμένα τοματάκια πρέπει να σπάσουν με τα χέρια σας και να αφεθούν στην άκρη σε ένα μπολ. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει μια πιο φυσική υφή στη σάλτσα, διατηρώντας κομματάκια ντομάτας που προσδίδουν φρεσκάδα.

Στη συνέχεια, σε μια κατσαρόλα ή άλλο κατάλληλο σκεύος, ζεσταίνονται τρεις κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Μόλις το λάδι ζεσταθεί, σοτάρονται ελαφρά το κρεμμύδι και το σκόρδο, μέχρι να μαλακώσουν και να βγάλουν τα αρώματά τους. Έπειτα, προστίθενται οι σπασμένες ντομάτες, η ζάχαρη και το αλατοπίπερο. Η σάλτσα βράζεται σε μέτρια φωτιά, μέχρι να μαγειρευτεί καλά και να δέσει, αποκτώντας την επιθυμητή πλούσια υφή.

Το σοτάρισμα των γαρίδων και η προσθήκη των οινοπνευματωδών

Παράλληλα με την ετοιμασία της σάλτσας, προχωράμε στο μαγείρεμα των γαρίδων. Σε ένα μεγάλο τηγάνι ή άλλο βαρύ σκεύος, ζεσταίνεται σε μέτρια φωτιά το βούτυρο μαζί με το υπόλοιπο ελαιόλαδο. Ο συνδυασμός των δύο λιπαρών προσδίδει ιδιαίτερη γεύση και βοηθά στο ομοιόμορφο σοτάρισμα των γαρίδων.

Μόλις το μείγμα ζεσταθεί, προστίθενται οι καθαρισμένες γαρίδες και σοτάρονται για λίγα λεπτά. Είναι σημαντικό να παρακολουθείται το χρώμα τους, καθώς πρέπει να αλλάξουν από γκρι σε ροζ, σημάδι ότι έχουν μαγειρευτεί επαρκώς. Στη συνέχεια, ρίχνεται το ούζο και το κονιάκ. Τα οινοπνευματώδη ποτά αφήνονται να εξατμιστεί το αλκοόλ τους, αφήνοντας πίσω τους τα πλούσια αρώματά τους που θα εμπλουτίσουν τη γεύση των γαρίδων.

Η σύνθεση του σαγανάκι και το ψήσιμο

Αφού έχουν προετοιμαστεί ξεχωριστά οι γαρίδες και η σάλτσα, ακολουθεί η σύνθεση του σαγανάκι. Οι σοταρισμένες γαρίδες τοποθετούνται σε ένα πήλινο σκεύος ή σε ένα πυρέξ, ιδανικό για ψήσιμο. Αυτό το σκεύος θα φιλοξενήσει όλα τα υλικά και θα βοηθήσει στην ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας κατά το ψήσιμο.

Στη συνέχεια, οι γαρίδες σκεπάζονται ομοιόμορφα με την πλούσια σάλτσα ντομάτας που έχει ετοιμαστεί και έχει αφεθεί στην άκρη. Πασπαλίζεται με φρέσκο μαϊντανό, ο οποίος προσθέτει άρωμα και χρώμα, και με τρίμμα φέτας. Η φέτα θα λιώσει κατά το ψήσιμο, δημιουργώντας μια κρεμώδη και αλμυρή επίστρωση. Το πιάτο ψήνεται σε καλά προθερμασμένο φούρνο, στους 220°C, για περίπου 15 λεπτά ή μέχρι να ζεσταθούν καλά όλα τα υλικά και να λιώσει η φέτα, αποκτώντας μια χρυσαφένια κρούστα.

Προτάσεις σερβιρίσματος

Το γαρίδες σαγανάκι με φέτα, ούζο και κονιάκ είναι έτοιμο για σερβίρισμα αμέσως μόλις βγει από τον φούρνο, ζεστό και αχνιστό. Για να απολαύσετε πλήρως αυτόν τον αγαπημένο ελληνικό μεζέ, συνιστάται να τον συνοδεύσετε με φρέσκο χωριάτικο ψωμί. Το ψωμί είναι ιδανικό για να βουτήξετε στην πλούσια σάλτσα και να απορροφήσετε όλες τις γεύσεις.

Επιπλέον, μια δροσερή σαλάτα εποχής αποτελεί την τέλεια προσθήκη, προσφέροντας μια ευχάριστη αντίθεση στις έντονες γεύσεις του σαγανάκι. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο γεύμα που τιμά την παράδοση της ελληνικής κουζίνας και προσφέρει μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Topontiki