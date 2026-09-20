Ο Μπάμπης Κωστούλας ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν, ξεπερνώντας τα περσινά του νούμερα

Ο Μπάμπης Κωστούλας, ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον, έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ξεπερνώντας ήδη τα περσινά του στατιστικά σε μόλις οκτώ αγώνες. Πρόσφατα, ο Κωστούλας αναδείχθηκε πρωταγωνιστής στη σπουδαία νίκη της ομάδας του με 3-0 επί της Άρσεναλ, συνεισφέροντας με ένα γκολ και μία ασίστ.

Η εξαιρετική του απόδοση τον έχει φέρει ήδη σε καλύτερη θέση σε σχέση με την παρθενική του σεζόν στο αγγλικό ποδόσφαιρο, δείχνοντας σημάδια σημαντικής εξέλιξης και αυτοπεποίθησης στο παιχνίδι του.

Η θριαμβευτική εμφάνιση κόντρα στην Άρσεναλ

Ο Έλληνας επιθετικός ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής στη μεγάλη νίκη της Μπράιτον με σκορ 3-0 απέναντι στην πρωταθλήτρια Άρσεναλ, στην οποία αγωνίζεται και ο Χρήστος Τζόλης. Η ομάδα του Φαμπιάν Χίρτσελερ κατάφερε να επικρατήσει εμφατικά, εκθέτοντας την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Ο Μπάμπης Κωστούλας σημείωσε το δεύτερο γκολ της αναμέτρησης στο 45ο λεπτό, με ένα φοβερό σουτ που εκτέλεσε εκτός περιοχής. Νωρίτερα, είχε ήδη συνεισφέρει αποφασιστικά στην επίτευξη του πρώτου τέρματος, καθώς «σέρβιρε» την ασίστ για το 1-0 στον συμπαίκτη του Γκρος, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στον θρίαμβο της Μπράιτον.

Εντυπωσιακά στατιστικά στην τρέχουσα σεζόν

Μετά από μόλις οκτώ παιχνίδια στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2026-27, ο Μπάμπης Κωστούλας έχει ήδη καταγράψει εντυπωσιακά νούμερα. Έχει φτάσει τα τέσσερα γκολ και έχει μοιράσει δύο ασίστ, πράγμα που σημαίνει ότι έχει ενεργή συμμετοχή σε έξι «τεμάχια» των «Γλάρων», όπως είναι το προσωνύμιο της Μπράιτον.

Η συνολική αγωνιστική του παρουσία μέχρι στιγμής ανέρχεται στα 519 λεπτά, αριθμός που υποδηλώνει την αυξημένη εμπιστοσύνη και τον σημαντικό ρόλο που του έχει ανατεθεί από τον προπονητή του.

Σύγκριση με την περσινή παρθενική σεζόν

Οι επιδόσεις του Έλληνα άσου στην τρέχουσα σεζόν είναι αξιοσημείωτες, ειδικά αν συγκριθούν με τους αντίστοιχους αριθμούς της παρθενικής του χρονιάς στο αγγλικό ποδόσφαιρο, την περίοδο 2025-26. Εκείνη τη σεζόν, ο Κωστούλας είχε αγωνιστεί σε 27 παιχνίδια, καταγράφοντας τρία γκολ και μία ασίστ, με συνολικά τρεις ενεργές συμμετοχές σε τέρματα της ομάδας του.

Είναι σαφές ότι ο Μπάμπης Κωστούλας έχει ήδη ξεπεράσει τον εαυτό του, καθώς με μόλις οκτώ παιχνίδια έχει ήδη περισσότερα γκολ και ασίστ από όσα είχε σε ολόκληρη την περασμένη σεζόν. Επίσης, τα αγωνιστικά του λεπτά φτάνουν τα 519, όταν σε ολόκληρη την προηγούμενη περίοδο είχε 532, γεγονός που υποδεικνύει ότι παίζει με περισσότερη αυτοπεποίθηση και μεγαλύτερη συχνότητα.

Ο ρόλος του Έλληνα άσου και η εξέλιξή του

Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός, πρώην άσος του Ολυμπιακού, δείχνει να έχει προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η ταχύτητα με την οποία έχει ξεπεράσει τα περσινά του στατιστικά, σε λιγότερο από το ένα τρίτο των αγώνων, καταδεικνύει τη συνεχή του εξέλιξη και την αυξανόμενη επιρροή του στο παιχνίδι της Μπράιτον.

Η ικανότητά του να σκοράρει και να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του, όπως φάνηκε και στον αγώνα με την Άρσεναλ, τον καθιστά έναν σημαντικό παράγοντα στην επιθετική γραμμή της ομάδας του Φαμπιάν Χίρτσελερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta