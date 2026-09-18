Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι, κλειστοί σταθμοί μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχές της Νίκαιας και του Κερατσινίου. Οι ρυθμίσεις αυτές, οι οποίες ξεκινούν από τις 14:00 το μεσημέρι, συνδέονται με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Επιπλέον, κλειστοί θα παραμείνουν σταθμοί του μετρό τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι

Οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι θα τεθούν σε ισχύ σταδιακά, ξεκινώντας από τις 14:00 το μεσημέρι. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ανακοινώσει την εφαρμογή αυτών των μέτρων σε συγκεκριμένες οδούς.

Εκτός από τις ρυθμίσεις στην κυκλοφορία, από τις 14:00 έως τις 23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων στις οδούς και τις λεωφόρους που επηρεάζονται. Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν την κυκλοφορία στα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, με στόχο τον περιορισμό των όποιων κυκλοφοριακών προβλημάτων. Παράλληλα, καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν πιστά τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Κλειστοί σταθμοί μετρό στην Αθήνα

Στην Αθήνα, από τις 15:30 το απόγευμα, θα παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί του μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα». Η απόφαση για το κλείσιμο των συγκεκριμένων σταθμών ελήφθη με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., οι συρμοί του μετρό θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. ενημέρωσε ότι οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι νεωτέρας, χωρίς να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή λόγο του κλεισίματος. Ωστόσο, η εντολή της ΕΛ.ΑΣ. για την αναστολή της λειτουργίας τους συνδέεται με τις γενικότερες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί στην ευρύτερη περιοχή.

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας σταθμών στη Θεσσαλονίκη

Αντίστοιχα μέτρα λαμβάνονται και στη Θεσσαλονίκη, όπου το Μετρό Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τεσσάρων σταθμών. Η αναστολή αυτή ξεκινά από τις 16:00 το απόγευμα και αφορά τους σταθμούς «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί για το επιβατικό κοινό, ενώ οι συρμοί του μετρό θα διέρχονται από αυτούς χωρίς να σταματούν. Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της κινητοποίησης που έχει προγραμματιστεί στην πόλη για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Οι εκδηλώσεις στη μνήμη του Παύλου Φύσσα

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι κλειστοί σταθμοί των μέσων μαζικής μεταφοράς συνδέονται με τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, για τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Οι εκδηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν συγκέντρωση και πορεία.

Ειδικότερα, στις 17:30 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, το οποίο βρίσκεται στο Κερατσίνι. Μετά τη συγκέντρωση, θα ακολουθήσει πορεία με κατεύθυνση προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς. Αυτές οι κινητοποιήσεις αποτελούν τον κύριο λόγο για τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται από τις αρχές για την ομαλή διεξαγωγή τους και την ασφάλεια των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos