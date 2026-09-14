Με ανείπωτη θλίψη και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα που δεν έλεγε να κοπάσει, οικογένεια, φίλοι και χιλιάδες άνθρωποι αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Ο αείμνηστος τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών, σκορπώντας θλίψη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η σορός του εξήλθε από τον ναό υπό τους ήχους του τραγουδιού «Φεύγω για μένα».

Η συγκινητική τελετή στην Αγία Τριάδα Νίκαιας

Από νωρίς το πρωί, άνθρωποι κάθε ηλικίας, τόσο από την Αθήνα όσο και από άλλες περιοχές, προσέρχονταν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό, καθώς πολλοί από τους παρευρισκόμενους ανέφεραν πως ένιωθαν ότι αποχαιρετούσαν «έναν δικό μας άνθρωπο». Οι στιγμές ήταν ανατριχιαστικές κατά το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η έξοδος της σορού του τραγουδιστή από τον ναό συνοδεύτηκε από ένα παρατεταμένο χειροκρότημα από το πλήθος, το οποίο δεν έλεγε να κοπάσει. Το τραγούδι «Φεύγω για μένα» έντυσε μουσικά την τελευταία του διαδρομή, καθώς η σορός μεταφέρθηκε προς το Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η θλίψη της οικογένειας

Τραγικές φιγούρες στην τελετή ήταν τα μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, τα οποία βρέθηκαν συντετριμμένα μπροστά στη μεγάλη απώλεια. Η μητέρα και η αδερφή του τραγουδιστή, εμφανώς καταβεβλημένες από τον πόνο, έφτασαν στην τελετή υποβασταζόμενες, συγκλονίζοντας με την εικόνα τους όσους βρέθηκαν εκεί για να πουν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Το τελευταίο αντίο στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών

Παρόλο που η ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, σεβόμενοι την επιθυμία της οικογένειας, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε και στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών. Οι παρευρισκόμενοι θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή. Ο κόσμος άφησε ένα λουλούδι και αποχώρησε, ενώ κατά τη μεταφορά της σορού, πετούσε λευκά τριαντάφυλλα.

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες του θανάτου

Την ώρα που ο κόσμος αποχαιρετούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη, νέα στοιχεία ήρθαν στο φως σχετικά με τον θάνατο του τραγουγιστή. Το ζευγάρι των γιατρών, στο ιατρείο των οποίων ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή, οδηγήθηκε στον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση. Τα ερωτήματα για τον θάνατό του πληθαίνουν, και φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το MEGA, οι οποίες προέρχονται από στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και έχουν σταλεί στην εισαγγελία, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έστελνε σημάδια ότι κάτι πήγαινε λάθος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Το χρονικό της μοιραίας πλασμαφαίρεσης

Το ρεπορτάζ αναφέρει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των γεγονότων. Η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε στις 14:14. Στις 14:37, το μηχάνημα τέθηκε σε λειτουργία. Σύμφωνα με το MEGA, η καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη σταμάτησε να χτυπά μεταξύ 15:23 και 15:27. Αυτή ήταν η στιγμή που το μηχάνημα χτύπησε συναγερμό, οι σφυγμοί της καρδιάς του άρχισαν να πέφτουν και παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα στις ζωτικές του λειτουργίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:23, δηλαδή περίπου μία ώρα μετά τη στιγμή που, σύμφωνα με τα στοιχεία, η καρδιά του τραγουδιστή είχε σταματήσει να χτυπά.

Με πληροφορίες από: Reader