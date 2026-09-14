Καταγγελία στον ΙΣΑ για 153 κέντρα εναλλακτικής «θεραπείας» μετά τον θάνατο Μαζωνάκη

Ψηφιακό κατάλογο με 153 παρόχους υπηρεσιών, των οποίων η αποτελεσματικότητα χαρακτηρίζεται αμφισβητούμενη ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένη, απέστειλε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) και το υπουργείο Υγείας ο ψυχίατρος – ψυχοθεραπευτής Δημήτρης Παπαδημητριάδης. Η ενέργεια αυτή έρχεται στον απόηχο του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, γεγονός που άνοιξε τη συζήτηση για τον έλεγχο τέτοιων κέντρων. Ο κατάλογος διαβιβάστηκε με αίτημα διερευνητικού ελέγχου, με βασικό σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Το ιστορικό της καταγγελίας

Η συζήτηση γύρω από τα ιατρεία που διαφημίζουν αμφιλεγόμενες θεραπείες επανήλθε στο προσκήνιο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στην περιοχή του Κολωνακίου. Αυτά τα κέντρα, όπως αναφέρεται, είτε δεν έχουν ελεγχθεί καθόλου είτε έχουν ελεγχθεί πλημμελώς ως προς τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι εν λόγω πάροχοι χρεώνουν δυσθεώρητα ποσά για τις υπηρεσίες τους, ενώ παράλληλα ελλοχεύει ο κίνδυνος να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών. Ο ψηφιακός κατάλογος με τις 153 εγγραφές διαβιβάστηκε στο υπουργείο Υγείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στις 14 Σεπτεμβρίου, στις 08:00 το πρωί.

Τι περιλαμβάνει ο κατάλογος

Ο ψηφιακός κατάλογος, που συντάχθηκε από τον ψυχίατρο Δημήτρη Παπαδημητριάδη, περιλαμβάνει 153 εγγραφές παρόχων που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα και την ευρύτερη Αττική. Οι πάροχοι αυτοί, βάσει δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών, διαφημίζουν ή παρέχουν υπηρεσίες που ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο της συμπληρωματικής, εναλλακτικής, «ολιστικής», «functional», «detox», «anti-aging» ή συναφούς ιατρικής και ευεξίας.

Επιπλέον, ο κατάλογος αναφέρεται σε διαγνωστικές ή θεραπευτικές πρακτικές, για τις οποίες η αποτελεσματικότητα, η εγκυρότητα, η ένδειξη ή το ρυθμιστικό καθεστώς τους μπορεί να χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Ο σκοπός της αποστολής

Ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης διευκρίνισε ότι η αποστολή του καταλόγου δεν συνιστά καταγγελία περί παρανομίας, αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς ή εξαπάτησης συγκεκριμένου επαγγελματία ή φορέα. Επίσης, δεν προδικάζει τα πορίσματα οποιουδήποτε ελέγχου που ενδεχομένως διενεργηθεί.

Ο αποκλειστικός σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να τεθεί υπόψη των αρμόδιων θεσμικών οργάνων ένα συγκεντρωμένο σύνολο δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουν να κρίνουν εάν συντρέχει λόγος για περαιτέρω έλεγχο κατά περίπτωση, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η κατάρτιση του καταλόγου βασίστηκε αποκλειστικά σε ανοιχτές και δημόσια προσβάσιμες πηγές, όπως οι ιστοσελίδες των παρόχων ιατροτεχνολογικών ή εναλλακτικών συστημάτων, χωρίς τη χρήση μη δημόσιων προσωπικών δεδομένων.

Η διευκόλυνση των αρχών

Ο ψυχίατρος, μέσω ανάρτησής του, ενημέρωσε για την αποστολή του καταλόγου, αναγνωρίζοντας τον μεγάλο φόρτο εργασίας των αρμόδιων αρχών. Όπως υπενθύμισε, επικαλούμενος δημόσια δήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μόνο τα ιατρεία που χρήζουν δυνητικού ελέγχου υπολογίζονται σε περίπου 15.000.

Για τον λόγο αυτό, ο κατάλογος των 153 παρόχων διαβιβάστηκε «για τη διευκόλυνσή σας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου Υγείας και του ΙΣΑ.

Με πληροφορίες από: Topontiki