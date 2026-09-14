Φωτιά στη Λάρισα: Μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων στην περιοχή Ανατολή Αγιάς

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2026 σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Αγιάς, στη Λάρισα. Η είδηση κινητοποίησε άμεσα το Πυροσβεστικό Σώμα, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Παράλληλα, ξεκίνησε και η διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Εκδήλωση της πυρκαγιάς και άμεση αντίδραση

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Αγιάς, στη Λάρισα, γύρω στις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2026. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου την ίδια ώρα, γεγονός που οδήγησε σε άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση.

Οι πρώτες πληροφορίες έδειξαν ότι η φωτιά είχε αρχίσει να επεκτείνεται σε δασική περιοχή, καθιστώντας αναγκαία την άμεση επέμβαση τόσο από εδάφους όσο και από αέρος. Η ταχύτητα στην ανταπόκριση κρίθηκε απαραίτητη για τον περιορισμό της έκτασης της πυρκαγιάς και την αποτροπή περαιτέρω ζημιών.

Επίγειες δυνάμεις κατάσβεσης

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν συνολικά 45 πυροσβέστες. Οι δυνάμες αυτές ενισχύθηκαν με τη διάθεση 10 πυροσβεστικών οχημάτων, τα οποία έσπευσαν άμεσα στην περιοχή Ανατολή Αγιάς για να επιχειρήσουν στο μέτωπο της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Επιπλέον, στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, οι οποίες είναι εξειδικευμένες στην αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δύσβατες περιοχές. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ομάδες της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο έδαφος. Στο έργο των επίγειων δυνάμεων συνέδραμαν και εθελοντές, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια.

Συνδρομή από αέρος

Παράλληλα με τις επίγειες δυνάμες, στην επιχείρηση κατάσβεσης εντάχθηκαν και εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από ψηλά. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, συνθέτοντας μια ισχυρή εναέρια δύναμη πυρόσβεσης.

Τα εναέρια μέσα επιχειρούν πάνω από τη δασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς, συμβάλλοντας καθοριστικά στον περιορισμό της φωτιάς και στην προστασία της ευρύτερης περιοχής. Η συνδυασμένη δράση επίγειων και εναέριων δυνάμεων αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής αντιμετώπισης παρόμοιων περιστατικών, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών.

Συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης

Σημαντική ήταν και η συνδρομή από πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά. Ο Δήμος Αγιάς κινητοποιήθηκε άμεσα, προκειμένου να παράσχει υποστήριξη στις επιχειρήσεις κατάσβεσης και να ενισχύσει τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Στο πλαίσιο αυτής της κινητοποίησης, ο Δήμος Αγιάς διέθεσε υδροφόρες, οι οποίες ενίσχυσαν τις δυνάμεις πυρόσβεσης με επιπλέον ποσότητες νερού, απαραίτητες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Επίσης, υπήρξε συνδρομή και από μηχανήματα έργου, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών ή στην πρόσβαση σε δύσβατες περιοχές, διευκολύνοντας το έργο των αρχών.

Διερεύνηση των αιτιών

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη δασική έκταση της Ανατολής Αγιάς, με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.

Η διαδικασία της διερεύνησης είναι κρίσιμη για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, καθώς και για τον εντοπισμό τυχόν ευθυνών. Οι αρμόδιες αρχές θα συλλέξουν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos