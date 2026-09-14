Εισαγγελική έρευνα για την πτώση δέντρου στην Καλαμαριά που τραυμάτισε μητέρα και βρέφος

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης διέταξε προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε ένα δέντρο σε πάρκο της Καλαμαριάς. Το περιστατικό είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό μιας 30χρονης γυναίκας και του μόλις 17 μηνών παιδιού της. Το συμβάν, που σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, προκάλεσε την άμεση παρέμβαση των αρχών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το ατύχημα στο πάρκο της Αιγαίου

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, όταν ένα δέντρο έπεσε εντός του πάρκου της Αιγαίου στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη. Την ώρα εκείνη, στον χώρο βρισκόταν αρκετός κόσμος, καθώς πρόκειται για ένα σημείο αναψυχής που συγκεντρώνει πολλούς επισκέπτες.

Από την πτώση του δέντρου τραυματίστηκαν μία 30χρονη μητέρα και το μόλις 17 μηνών παιδί της. Αμέσως μετά το περιστατικό, οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Ευτυχώς, τόσο η μητέρα όσο και το παιδί δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, κάτι που ανακούφισε τους οικείους τους και την κοινή γνώμη.

Εισαγγελική παραγγελία για προκαταρκτική έρευνα

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης παρενέβη άμεσα μετά το συμβάν, διατάσσοντας τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Την έρευνα αυτή έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς, με στόχο να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε το δέντρο και να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες.

Στο πλαίσιο αυτής της εξέτασης, θα διερευνηθεί εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα όπως η κοινώς επικίνδυνη βλάβη και η παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου. Η εισαγγελική παραγγελία υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το περιστατικό από τις δικαστικές αρχές, καθώς αφορά την ασφάλεια των πολιτών σε δημόσιο χώρο.

Έλεγχος στατικής επάρκειας δέντρων στην περιοχή

Παράλληλα με τη διερεύνηση των συνθηκών της πτώσης, η ίδια εισαγγελική παραγγελία προβλέπει την πραγματοποίηση ενδελεχούς ελέγχου της στατικής επάρκειας των δέντρων στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς. Αυτό το μέτρο κρίνεται απαραίτητο για την πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων και την εξασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, λίγες ημέρες πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό στο πάρκο της Αιγαίου, είχε καταγραφεί πτώση και άλλου δέντρου. Το προηγούμενο αυτό συμβάν σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση από το σημείο του πρόσφατου ατυχήματος, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για συστηματικούς ελέγχους και συντήρηση των δέντρων στους δημόσιους χώρους.

Άμεσος αποκλεισμός του σημείου

Αμέσως μετά την πτώση του δέντρου και τον τραυματισμό της μητέρας και του βρέφους, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στον άμεσο αποκλεισμό του σημείου του ατυχήματος. Το μέτρο αυτό κρίθηκε αναγκαίο τόσο για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών, ώστε να αποφευχθούν τυχόν νέα ατυχήματα, όσο και για να διευκολυνθεί η διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

Ο αποκλεισμός επιτρέπει στις αρχές να εργαστούν ανεμπόδιστα για τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών, τα οποία θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας. Η ενέργεια αυτή δείχνει την προτεραιότητα που δίνεται στην ασφάλεια του κοινού και στην πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos