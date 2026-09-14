Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συγκλονισμένος από τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη

Συγκλονισμένος από τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, υπό συνθήκες που χαρακτήρισε «πραγματικά απαράδεκτες», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Ο Αρχιεπίσκοπος περιέγραψε τον εκλιπόντα ως «ένα παιδί του Θεού» με εξαιρετικά ευαίσθητη ψυχή, ιδιαίτερα χαρίσματα και εσωτερικούς προβληματισμούς.

Η προσωπική σχέση και οι συζητήσεις

Ο κ. Ιερώνυμος αποκάλυψε πως είχε προσωπική γνωριμία και επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως ανέφερε, οι συναντήσεις τους ήταν πολλές και οι συζητήσεις τους αξιοσημείωτες, πραγματοποιούμενες μακριά από τα φώτα και τον θόρυβο της δημοσιότητας.

Μιλώντας για την προσωπική επαφή που είχε αναπτύξει ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής μαζί του, ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος με υπαρξιακές αναζητήσεις. Πρόσθεσε πως «μέσα στο σκοτάδι – γιατί όλοι μας ανεξαιρέτως δοκιμαζόμαστε από το σκοτάδι – ανακάλυπτε πάντα την έξοδο προς το Φως».

Το έργο του στο ελληνικό τραγούδι

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε και στην επαγγελματική πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας ότι υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι με αγάπη, πάθος και συνέπεια για περισσότερα από τριάντα χρόνια.

Με το ταλέντο που του χάρισε απλόχερα ο Θεός και με την αυθεντικότητά του, ο Μαζωνάκης κατάφερε να κερδίσει το κοινό, πέρα από διακρίσεις και τάξεις, και να εγγραφεί στη συλλογική μνήμη του λαού μας, όπως τόνισε ο κ. Ιερώνυμος.

Οι αθέατες πράξεις αγάπης

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Αρχιεπίσκοπος στις «αθέατες πράξεις αληθινής αγάπης» του Γιώργου Μαζωνάκη. Επεσήμανε ότι ο τραγουδιστής «στάθηκε πάντα, ανώνυμα και σιωπηλά, γιατί έτσι συνειδητά επέλεγε, δίπλα σε συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη, χωρίς να ζητά αναγνώριση».

Ο κ. Ιερώνυμος υπογράμμισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν μετέτρεπε ποτέ την ανάγκη του άλλου σε αφορμή προσωπικής προβολής, αλλά ενεργούσε ως άνθρωπος με πραγματική αγάπη.

Ευχές και παρηγοριά

Επανέλαβε τον συγκλονισμό του από τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, υπό συνθήκες που χαρακτήρισε «πραγματικά απαράδεκτες».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του εκφράζοντας την ευχή «ο Θεός της αγάπης και του ελέους, που τα πάντα γνωρίζει και βλέπει, να αναπαύσει την ψυχή του και να χαρίζει στους οικείους του δύναμη και παρηγοριά».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr