Τροχαίο με αμαξάκι του γκολφ στην Κρήτη: Δύο γυναίκες στο νοσοκομείο, συλλήψεις οδηγού και ιδιοκτήτη

Δύο γυναίκες διακομίστηκαν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από σοβαρό τροχαίο με ανατροπή μικρού οχήματος τύπου γκολφ. Το περιστατικό σημειώθηκε στον οικισμό «Θησέας» του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 30χρονης οδηγού του οχήματος, καθώς και του 31χρονου ιδιοκτήτη του εστιατορίου όπου εκτυλίχθηκε το συμβάν.

Οι διακομισθέντες και οι συλλήψεις

Οι δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν στο τροχαίο μεταφέρθηκαν άμεσα στο Βενιζέλειο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και νοσηλεία. Η μία εκ των επιβαινουσών νοσηλεύεται στην Καρδιολογική Κλινική, ενώ η άλλη στη Χειρουργική Κλινική. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων. Πρόκειται για την 30χρονη γυναίκα που οδηγούσε το όχημα τύπου γκολφ και τον 31χρονο άνδρα, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου στην περιοχή.

Η μαρτυρία του επιβάτη

Ο επιχειρηματίας Γιάννης Μανιός, ο οποίος ήταν ένας από τους επιβαίνοντες στο όχημα, περιέγραψε τα γεγονότα που προηγήθηκαν και ακολούθησαν το ατύχημα. Ο κ. Μανιός υποστήριξε ότι το όχημα παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα στα φρένα αμέσως μετά την εκκίνησή του. Όπως ανέφερε, η ανατροπή του οχήματος στη δεύτερη στροφή ήταν καθοριστική, καθώς απέτρεψε μία ανεξέλεγκτη πορεία στην απότομη κατηφόρα.

Κατά την εκτίμησή του, εάν το όχημα δεν είχε ανατραπεί στο συγκεκριμένο σημείο, η κατάληξη θα μπορούσε να ήταν τραγική. Ο κ. Μανιός χαρακτήρισε το σημείο ως «καρτέρι θανάτου», τονίζοντας ότι η κατηφόρα έχει πολύ μεγάλη κλίση και δεν υπήρχε τίποτα μπροστά που θα μπορούσε να σταματήσει το όχημα. Πιστεύει ότι σε διαφορετική περίπτωση θα θρηνούσαν θύματα.

Η πορεία προς το εστιατόριο

Ο κ. Μανιός εξήγησε ότι η παρέα, αποτελούμενη από οκτώ άτομα, είχε κάνει κράτηση σε ένα εστιατόριο που λειτουργεί στην περιοχή του «Θησέα». Όταν έφτασαν στον ιδιωτικό χώρο του εστιατορίου, τους ζητήθηκε να αφήσουν το δικό τους όχημα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Στη συνέχεια, τους ενημέρωσαν ότι θα μεταφέρονταν στο εστιατόριο με ένα μεγαλύτερο αμαξάκι, τύπου γκολφ.

Από την πρώτη στιγμή, όπως περιέγραψε ο ίδιος, τους έκανε εντύπωση ο έντονος θόρυβος που έκανε το όχημα. Παρά τον θόρυβο, ανέβηκαν στο αμαξάκι για τη μεταφορά τους προς τον χώρο του εστιατορίου.

Η στιγμή του ατυχήματος

«Ανεβήκαμε στο όχημα και, μόλις ξεκινήσαμε, η οδηγός άρχισε να φωνάζει ότι δεν είχε φρένα», περιέγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Μανιός. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το όχημα ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Η οδηγός κατάφερε να πάρει την πρώτη στροφή, ενώ οι επιβάτες φώναζαν να σταματήσει το αμαξάκι.

Ωστόσο, στη δεύτερη στροφή, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο. Το όχημα ανετράπη και προσέκρουσε σε ένα τοιχίο, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να εκτοξευτούν. «Εκτοξευτήκαμε από το όχημα και τα προσωπικά μας αντικείμενα σκορπίστηκαν παντού. Ήμασταν αιμόφυρτοι», ανέφερε ο κ. Μανιός.

Οι τραυματισμοί και η εκτίμηση της κατάστασης

Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα πολλαπλούς τραυματισμούς στους επιβαίνοντες. Ο σύντροφος του κ. Μανιού τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι και χρειάστηκε να του γίνουν τουλάχιστον δεκαπέντε ράμματα. Μία πελάτισσα του κ. Μανιού υπέστη κάταγμα στο χέρι, για το οποίο τοποθετήθηκε νάρθηκας.

Επιπλέον, υπήρξαν και άλλοι τραυματισμοί, όπως στον αυχένα, εκδορές και διάφορα χτυπήματα σε άλλα άτομα της παρέας. Παρόλα αυτά, ο κ. Μανιός δήλωσε ότι ήταν «τυχεροί μέσα στην ατυχία τους», καθώς πιστεύει ότι αν δεν ανατρεπόταν το όχημα στη δεύτερη στροφή, θα έκαναν «κυριολεκτικά βουτιά στο κενό» στην απότομη κατηφόρα, με πιθανές τραγικές συνέπειες.

Με πληροφορίες από: Topontiki