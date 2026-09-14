Η ακριβής ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη: Τι αποκάλυψε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Ο ακριβής χρόνος θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη, Γιώργου Μαζωνάκη, επιβεβαιώνεται πλέον με βάση συγκεκριμένα και αδιαμφισβήτητα στοιχεία. Η καταγραφή των καρδιακών παλμών του, όπως αυτή αποτυπώθηκε από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο οποίο υποβαλλόταν ο τραγουδιστής, προσδιορίζει με σαφήνεια τις κρίσιμες στιγμές που οδήγησαν στο μοιραίο. Συγκεκριμένα, το διάστημα από τις 15:23 έως τις 15:27 καταγράφονται οι τελευταίες στιγμές της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το καταγραφικό του μηχανήματος ως αψευδής μάρτυρας

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν στη σχετική ιατρική διαδικασία, αναδεικνύεται σε έναν αψευδή μάρτυρα για το τραγικό συμβάν. Το καταγραφικό σύστημα του συγκεκριμένου μηχανήματος δεν περιορίζεται μόνο στην παρακολούθηση της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης, αλλά παράλληλα έχει τη δυνατότητα να καταγράφει και τους καρδιακούς παλμούς του ατόμου που υποβάλλεται στη θεραπεία. Αυτή η διπλή λειτουργία του καθιστά τα δεδομένα του ιδιαίτερα σημαντικά για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Μέσα σε αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα των τεσσάρων λεπτών, που εκτείνεται από τις 15:23 έως τις 15:27, το μηχάνημα της πλασματογράφησης εξέπεμψε ένα προειδοποιητικό σήμα, ένα «alert». Στη συνέχεια, όπως προκύπτει από την ανάλυση των καταγραφών, οι καρδιακοί παλμοί του Γιώργου Μαζωνάκη άρχισαν σταδιακά να μηδενίζονται, υποδεικνύοντας την παύση της καρδιακής του λειτουργίας. Αυτή η ακριβής καταγραφή από το μηχάνημα προσδιορίζει με απόλυτη σαφήνεια την ώρα του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Η έναρξη και η διάρκεια της διαδικασίας

Περαιτέρω στοιχεία που προκύπτουν από το καταγραφικό του μηχανήματος αφορούν την ώρα έναρξης της διαδικασίας πλασματογράφησης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε την εν λόγω ιατρική διαδικασία στις 14:37. Αυτή η πληροφορία επιτρέπει τον υπολογισμό της διάρκειας της θεραπείας μέχρι τη στιγμή που καταγράφηκαν οι τελευταίοι καρδιακοί παλμοί.

Σύμφωνα με τις καταγραφές, η συνολική διαδικασία, από την έναρξή της στις 14:37 μέχρι την καταγραφή των πρώτων ενδείξεων μηδενισμού των καρδιακών παλμών περίπου στις 15:23, είχε προχωρήσει για 46 λεπτά. Η λεπτομερής αυτή χρονολόγηση, τόσο της ώρας έναρξης όσο και της εξέλιξης των ζωτικών λειτουργιών κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, παρέχει ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα των γεγονότων και θεωρείται κρίσιμη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε το τραγικό συμβάν.

Επιπτώσεις για τους κατηγορούμενους γιατρούς

Τα νέα αυτά στοιχεία, τα οποία προέρχονται απευθείας από την αντικειμενική καταγραφή του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, αναμένεται να επιβαρύνουν σημαντικά τη νομική θέση των δύο κατηγορούμενων γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση. Πρόκειται για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιωάννα Γάκα, τα ονόματα των οποίων έχουν ήδη αναφερθεί στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο γιατροί είχαν δώσει στο παρελθόν πληροφορίες σχετικά με το τραγικό συμβάν, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως ψευδείς και αντιφατικές. Η νέα αυτή επιβεβαίωση του ακριβούς χρόνου θανάτου, μέσω της αδιάψευστης καταγραφής του μηχανήματος, προσθέτει ένα επιπλέον και βαρύ στοιχείο στην ήδη υπάρχουσα κατηγορία εναντίον τους. Τα δεδομένα αυτά έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις αρχικές τους δηλώσεις, γεγονός που ενισχύει την υποψία για απόκρυψη ή παραποίηση της αλήθειας σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis