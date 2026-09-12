Γιώργος Μαζωνάκης: Τα ερωτήματα Πατούλη για την πλασμαφαίρεση και τους ελέγχους

Σοβαρά ερωτήματα για το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή και κατέληξε κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, έθεσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Ο κ. Πατούλης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ξεκαθάρισε ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα απλό ιατρείο, καθώς απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το συγκεκριμένο ιατρείο διέθετε άδεια λειτουργίας ως παθολογικό από το 2024.

Οι απαιτήσεις για την πλασμαφαίρεση και η άδεια του ιατρείου

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Γιώργος Πατούλης, υπογράμμισε με σαφήνεια ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είναι μια απλή ιατρική πράξη που μπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε ιατρείο. Για την πραγματοποίησή της απαιτείται συγκεκριμένος και εξειδικευμένος εξοπλισμός, καθώς και η παρουσία εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτού του είδους οι συσκευές και οι διαδικασίες δεν προβλέπονται για ένα κοινό ιατρείο, αλλά προορίζονται αποκλειστικά για νοσηλευτήρια που διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τις κατάλληλες προδιαγραφές για τέτοιες επεμβατικές θεραπείες.

Σχετικά με το ιατρείο του Κολωνακίου, όπου συνέβη το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο κ. Πατούλης διευκρίνισε ότι η άδεια λειτουργίας του είχε εκδοθεί ως παθολογικό ιατρείο από το έτος 2024. Αυτό το γεγονός εγείρει περαιτέρω ερωτήματα ως προς την καταλληλότητα του χώρου και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την παροχή υπηρεσιών πλασμαφαίρεσης, δεδομένου ότι η άδεια αυτή δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για μια τόσο εξειδικευμένη ιατρική πράξη.

Ερωτήματα για τον εξοπλισμό και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς

Ο Γιώργος Πατούλης έθεσε δύο κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την προέλευση και τον έλεγχο του ιατρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, ρώτησε: «Ποιος έδωσε αυτό το μηχάνημα και ποιος ελεγκτικός μηχανισμός το έλεγξε;». Η απορία αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για διαφάνεια και αυστηρούς ελέγχους στην προμήθεια και τη λειτουργία ιατρικών συσκευών, ειδικά όταν πρόκειται για διαδικασίες υψηλής εξειδίκευσης όπως η πλασμαφαίρεση.

Η παρουσία τέτοιου είδους εξοπλισμού σε ένα ιατρείο με άδεια παθολογικού και όχι νοσηλευτηρίου, δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για τη νομιμότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε ότι οι συσκευές και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την πλασμαφαίρεση δεν προβλέπονται για ένα απλό ιατρείο, αλλά μόνο για νοσηλευτήρια που διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή και τις πιστοποιήσεις για την εκτέλεση τέτοιων ιατρικών πράξεων.

Οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, το συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι είχε υποβληθεί σε συνολικά τρεις ελέγχους. Ο πρώτος έλεγχος πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικά, μετά την έναρξη της λειτουργίας του ιατρείου. Ακολούθησε ένας νέος έλεγχος το έτος 2024, κατά τον οποίο δεν είχε εντοπιστεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης εντός του χώρου. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε το καλοκαίρι του 2025.

Εκείνη την περίοδο, μετά από μία ανώνυμη καταγγελία που αφορούσε «εναλλακτικές θεραπείες» που φέρεται να προσφέρονταν στο ιατρείο, κλιμάκιο του ΙΣΑ διενήργησε έλεγχο. Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, εντοπίστηκε μια φυγόκεντρος σε βοηθητικό χώρο του ιατρείου. Ένας ακόμη έλεγχος πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν είχαν σταματήσει οι πρακτικές για τις οποίες είχε υπάρξει η προηγούμενη καταγγελία. Παρόλα αυτά, όπως προκύπτει από τις τελευταίες εξελίξεις, τα ερωτήματα σχετικά με τον εξοπλισμό και τον τρόπο λειτουργίας του χώρου παραμένουν ανοιχτά και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Οι προκλήσεις για τον ΙΣΑ και η ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο

Ο Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ΙΣΑ στην άσκηση του εποπτικού του ρόλου. Όπως ανέφερε, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαθέτει περίπου 20 άτομα προσωπικό, τα οποία έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο χιλιάδων ιατρείων. Με δεδομένο αυτό τον περιορισμένο αριθμό προσωπικού σε σχέση με τον όγκο των ιατρείων, ο κ. Πατούλης τόνισε ότι ο ΙΣΑ δεν μπορεί να λειτουργεί ως ο μοναδικός και αποκλειστικός μηχανισμός εποπτείας. Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι «δεν υπάρχουν κάμερες σε 15.000 ιατρεία», αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα του έργου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ επανέφερε την πάγια θέση του Συλλόγου σχετικά με την ανάγκη για τη θέσπιση ενός αυστηρότερου πλαισίου όσον αφορά τη διαφήμιση ιατρικών πράξεων και μηχανημάτων. Όπως δήλωσε, ο ΙΣΑ έχει ζητήσει από το 2020 να μην επιτρέπεται η ιατρική διαφήμιση χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Συλλόγου ή άλλου πιστοποιημένου φορέα. Αυτή η πρόταση αποσκοπεί στην προστασία των πολιτών από παραπλανητικές πληροφορίες και στην εξασφάλιση της αξιοπιστίας των ιατρικών υπηρεσιών. Ο κ. Πατούλης κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επαληθεύουν τις πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες θεραπείες.

Το ζήτημα της εποπτείας των ιδιωτικών ιατρείων

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει πλέον στο προσκήνιο ένα ευρύτερο και κρίσιμο ζήτημα, πέρα από τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Αναδεικνύεται η ανάγκη για ενδελεχή διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας και εποπτείας των ιδιωτικών ιατρείων στη χώρα. Το περιστατικό αναδεικνύει το κεντρικό ερώτημα του ποιος και με ποιον τρόπο ελέγχει τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες των ιδιωτικών ιατρείων και κέντρων, και κατά πόσο τηρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και νομιμότητας.

Ο θάνατος του τραγουδιστή έχει δημιουργήσει ένα κύμα ανησυχίας και έχει αναδείξει την επιτακτική ανάγκη για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η προστασία των ασθενών καθίστανται πρωταρχικής σημασίας, με την υπόθεση αυτή να αποτελεί ένα παράδειγμα που απαιτεί άμεσες απαντήσεις και ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki