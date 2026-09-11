Επέστρεψε στο λιμάνι της Σύρου πλοίο για διακομιδή 49χρονου μέλους πληρώματος

Στο λιμάνι της Σύρου επέστρεψε το πρωί της Πέμπτης το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η αποβίβαση ενός 49χρονου μέλους του πληρώματος. Ο ναυτικός αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, γεγονός που οδήγησε στην άμεση διακοπή του δρομολογίου του πλοίου. Η επιστροφή πραγματοποιήθηκε για να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του ασθενούς σε ιατρικές εγκαταστάσεις.

Το περιστατικό εν πλω

Το πρωί της Πέμπτης, ενώ το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2 βρισκόταν εν πλω, ένα μέλος του πληρώματος αντιμετώπισε ξαφνικά πρόβλημα υγείας. Πρόκειται για έναν 49χρονο άνδρα, ο οποίος υπηρετούσε στο πλοίο και η κατάστασή του απαιτούσε άμεση ιατρική παρέμβαση. Η ανάγκη για παροχή εξειδικευμένης φροντίδας κατέστη επιτακτική, οδηγώντας σε επείγουσα απόφαση για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Η φύση του προβλήματος υγείας του 49χρονου ναυτικού δεν αναφέρεται λεπτομερώς, ωστόσο η σοβαρότητά του ήταν τέτοια που καθιστούσε αναγκαία την άμεση αποβίβασή του. Το πλήρωμα και η πλοιοκτησία έδρασαν με ταχύτητα, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την ασφάλεια και την υγεία των επιβαινόντων και του προσωπικού. Η προτεραιότητα δόθηκε στην παροχή της καλύτερης δυνατής βοήθειας στον ασθενή.

Επιστροφή στο λιμάνι της Σύρου

Το πλοίο Blue Star 2 είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Σύρου με προορισμό τον Πειραιά, εκτελώντας το προγραμματισμένο του δρομολόγιο. Ωστόσο, λόγω του έκτακτου περιστατικού υγείας του 49χρονου μέλους του πληρώματος, κρίθηκε απαραίτητο να διακόψει την πορεία του και να επιστρέψει στο λιμάνι της Σύρου. Η επιστροφή στο νησί πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ασφαλή αποβίβαση του ναυτικού και την άμεση διακομιδή του σε κατάλληλη ιατρική μονάδα.

Η απόφαση για την επιστροφή στο λιμάνι της Σύρου ελήφθη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 49χρονος θα λάμβανε εγκαίρως την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος των μέτρων ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών που εφαρμόζονται στα επιβατηγά πλοία, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η ταχύτητα των χειρισμών ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της κατάστασης του ασθενούς.

Άμεση διακομιδή και ιατρική φροντίδα

Με την άφιξη του Blue Star 2 στο λιμάνι της Σύρου, ο 49χρονος άνδρας παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Το ασθενοφόρο βρισκόταν σε ετοιμότητα στο λιμάνι, αναμένοντας την προσέγγιση του πλοίου, ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για τη διακομιδή του ασθενούς. Η διαδικασία της παραλαβής έγινε με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του ναυτικού.

Ο 49χρονος μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση στο Κέντρο Υγείας Σύρου, όπου και θα λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και αξιολόγηση της κατάστασής του. Η άμεση πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες ήταν ο κύριος λόγος της επιστροφής του πλοίου, επιβεβαιώνοντας την προτεραιότητα που δόθηκε στην υγεία του μέλους του πληρώματος. Οι ιατροί του Κέντρου Υγείας ανέλαβαν την περίθαλψή του.

Συνέχιση του δρομολογίου

Αφού ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία της αποβίβασης του 49χρονου ναυτικού και η μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Σύρου, το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2 ήταν έτοιμο να συνεχίσει το ταξίδι του. Το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει εκ νέου από το λιμάνι της Σύρου, προκειμένου να ολοκληρώσει το αρχικό του δρομολόγιο με προορισμό τον Πειραιά. Η καθυστέρηση που προέκυψε ήταν αποκλειστικά λόγω του έκτακτου ιατρικού περιστατικού.

Η συνέχιση του δρομολογίου του Blue Star 2 σηματοδότησε την επιστροφή στην κανονικότητα για τους υπόλοιπους επιβάτες και το πλήρωμα, μετά την έκτακτη αυτή κατάσταση. Η προτεραιότητα δόθηκε στην υγεία του ναυτικού, και μετά την εξασφάλιση της ιατρικής του περίθαλψης, το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του προς τον τελικό του προορισμό, τον Πειραιά.

Με πληροφορίες από: Topontiki