Αναβλήθηκε η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου λόγω μη ολοκλήρωσης ταυτοποίησης

Αναβλήθηκε η κηδεία του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με τον πιλότο Ιωάννη Μπλέσια, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα και τη συντριβή του F-4E Phantom II. Η εξόδιος ακολουθία του Δημήτρη Πέτρου είχε προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι στα Ιωάννινα, ωστόσο η τελετή αναβλήθηκε μέχρι νεοτέρας.

Ο βασικός λόγος της αναβολής είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών των δύο αεροπόρων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα. Η νέα ημερομηνία και ώρα της κηδείας αναμένεται να ανακοινωθούν από την οικογένεια, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Καθυστερήσεις στην ταυτοποίηση των σορών

Η καθυστέρηση αφορά τη διαδικασία ταυτοποίησης των σορών και των δύο χειριστών του Phantom, του 37χρονου Δημήτρη Πέτρου και του 40χρονου Ιωάννη Μπλέσια. Για την ταυτοποίηση της σορού του Δημήτρη Πέτρου, ο πατέρας του έχει ήδη δώσει δείγμα DNA στις αρχές.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις απαιτούμενες διαδικασίες για την πλήρη ταυτοποίηση, γεγονός που προκαλεί τις καθυστερήσεις στον προγραμματισμό των εξοδίων ακολουθιών. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι των Ιωαννίνων και των Βορείων Τζουμέρκων αναμένουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Η ανακοίνωση του δημάρχου Βορείων Τζουμέρκων

Την αλλαγή στον προγραμματισμό της κηδείας γνωστοποίησε ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, μέσω ανάρτησής του. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι η αναβολή οφείλεται σε διαδικαστικά ζητήματα που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως.

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Βαΐτσης δήλωσε: «Μετά από επικοινωνία της οικογένειας του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, ενημερώνω ότι η κηδεία του δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Οι απαραίτητες διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και, για τον λόγο αυτό, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημέρα και ώρα, που θα γνωστοποιηθούν μόλις οριστικοποιηθούν. Σε αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους, που βιώνουν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας».

Η τραγική διάσταση της απώλειας

Ιδιαίτερα τραγική διάσταση στην απώλεια του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου δίνει το γεγονός ότι είχε γίνει πατέρας μόλις πέντε μήνες πριν από το δυστύχημα. Η οικογένειά του είχε προγραμματίσει για το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, τη βάπτιση της μικρής του κόρης στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Η οικογένεια προετοιμαζόταν για μια ημέρα χαράς, η οποία πλέον βρίσκεται στη σκιά της τραγωδίας που έπληξε την περιοχή των Ιωαννίνων και των Βορείων Τζουμέρκων, όπου το κλίμα παραμένει βαρύ.

Η κηδεία του Ιωάννη Μπλέσια στον Πύργο Ηλείας

Στο μεταξύ, στον Πύργο Ηλείας έχει προγραμματιστεί, μέχρι στιγμής, για την Τετάρτη η κηδεία του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, του δεύτερου χειριστή που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom. Στην τελετή αναμένεται να παραστούν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνέχιση των ερευνών για τα αίτια της συντριβής

Οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της συντριβής του Phantom συνεχίζονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πιλότοι φέρεται να παρέμειναν στο αεροσκάφος και να μην εκτοξεύτηκαν από αυτό, στην προσπάθειά τους να ρίξουν το Phantom σε σημείο όπου δεν υπήρχαν πολίτες. Η διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos