64Χρονη νεκρή από επίθεση ταύρου σε ταυροδρομία στην Ισπανία

Μια 64χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της το πρωί του Σαββάτου στην Ισπανία, όταν δέχθηκε επίθεση από ταύρο κατά τη διάρκεια ταυροδρομίας στην πόλη Άινα της επαρχίας Αλμπαθέτε. Το τραγικό περιστατικό συνέβη ενώ η γυναίκα βρισκόταν εκτός των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων που είχαν τοποθετηθεί κατά μήκος της διαδρομής. Παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών που κινητοποιήθηκαν άμεσα, η γυναίκα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της κατά τη μεταφορά της προς το ελικοδρόμιο.

Το τραγικό συμβάν στην Άινα

Η 64χρονη γυναίκα συμμετείχε στην πρώτη ταυροδρομία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για την τοπική γιορτή της πόλης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ένας από τους ταύρους την χτύπησε με σφοδρότητα. Η γυναίκα βρισκόταν εκτός των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων που είχαν τοποθετηθεί για την ασφάλεια των θεατών και των συμμετεχόντων κατά μήκος της διαδρομής.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Άινα, Χουάν Άνχελ Μαρτίνεθ, το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής, το οποίο είναι γνωστό ως «Cuevas». Η 64χρονη είχε σταματήσει κοντά στα κιγκλιδώματα, όταν ο ταύρος άρχισε να κινείται και την παρέσυρε με ορμή.

Η στιγμή της επίθεσης καταγράφηκε σε βίντεο, τα οποία στη συνέχεια δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, φαίνεται καθαρά η γυναίκα να βρίσκεται έξω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν των ταύρων, λίγο πριν δεχθεί το μοιραίο χτύπημα.

Άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 της Καστίλης-Λα Μάντσα ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 10:55 το πρωί. Αμέσως μετά την κλήση, κινητοποιήθηκε ένα ιατρικό ελικόπτερο προκειμένου να παρασχεθεί άμεση βοήθεια στην τραυματισμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δημάρχου, η 64χρονη καταγόταν από την Καταλονία και βρισκόταν στην περιοχή της Άινα μαζί με συγγενείς της για τις τοπικές εορταστικές εκδηλώσεις. Η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα από την επίθεση του ταύρου, καθιστώντας την κατάστασή της κρίσιμη.

Παρά τις άμεσες και επίμονες προσπάθειες των υγειονομικών που βρίσκονταν στο σημείο του συμβάντος και προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Κατέληξε κατά τη μεταφορά της προς το ελικοδρόμιο, πριν προλάβει να φτάσει σε νοσοκομείο για περαιτέρω περίθαλψη.

Τραυματισμός άνδρα και ακύρωση εκδηλώσεων

Εκτός από την τραγική απώλεια της 64χρονης γυναίκας, κατά τη διάρκεια της ίδιας ταυροδρομίας τραυματίστηκε και ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 60 ετών. Ο άνδρας βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο της διαδρομής από εκείνο της γυναίκας και δέχθηκε επίθεση από άλλον ταύρο.

Από την επίθεση του ταύρου, ο άνδρας τραυματίστηκε στο χέρι. Η κατάσταση της υγείας του δεν αναφέρεται ως κρίσιμη, ωστόσο χρειάστηκε ιατρική φροντίδα για την αντιμετώπιση του τραυματισμού του.

Μετά το τραγικό περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο της 64χρονης, ο Δήμος της Άινα αποφάσισε να προβεί σε ακύρωση όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του Σαββάτου. Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούσαν μέρος των εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν της Nuestra Señora Santa María de lo Alto, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να ολοκληρωθούν στις 8 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki