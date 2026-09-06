Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με σημαντικές αλλαγές και ενισχύσεις

Την ερχόμενη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026, θα χτυπήσει το «πρώτο κουδούνι» για τη νέα σχολική χρονιά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η φετινή έναρξη βρίσκει τα δημόσια σχολεία με νέους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών και βελτιωμένες υποδομές. Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες είναι η εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου (IB) σε δημόσιες σχολικές μονάδες.

Ετοιμότητα των σχολείων και στελέχωση

Το υπουργείο Παιδείας έχει θέσει ως στόχο τη μέγιστη ετοιμότητα των σχολικών μονάδων σε όλη την επικράτεια πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στην πρώτη φάση αναμένεται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Οι νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη τοποθετηθεί στα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία.

Συνολικά, τον Αύγουστο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 5.259 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Με τους διορισμούς αυτούς, ο συνολικός αριθμός των μόνιμων διορισμών από το 2019 έως σήμερα ανέρχεται σε 53.912. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, στα 13.842 σχολεία της χώρας φοιτούν περισσότεροι από 1,27 εκατομμύρια μαθητές, ενώ υπηρετούν 146.521 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Περίπου το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών αυτών προσλήφθηκαν τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Προσλήψεις αναπληρωτών και ειδικού προσωπικού

Στην πρώτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών, ο αριθμός ανήλθε σε 29.948, ποσό που κρίνεται σημαντικά ενισχυμένο σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Από αυτές τις προσλήψεις, οι 23.304 αφορούν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, 6.786 προσλήψεις αφορούν σε Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό, καλύπτοντας ανάγκες σε διάφορες δομές.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε ότι η δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών που υπολογίζεται ότι θα προσληφθούν για το τρέχον σχολικό έτος αναμένεται να φτάσει τους 45.000, ενισχύοντας περαιτέρω το εκπαιδευτικό δυναμικό.

Αναβάθμιση σχολικών υποδομών

Για δεύτερη συνεχόμενη σχολική χρονιά, υλοποιείται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο έχει ως στόχο την ανακαίνιση σχολικών χώρων. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, 238 σχολεία είναι ήδη έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τους ανακαινισμένους χώρους τους. Εντός του Σεπτεμβρίου, αναμένεται να ξεκινήσουν οι μελέτες για επιπλέον 500 σχολεία, τα οποία εντάσσονται στην τρίτη φάση του προγράμματος. Μέχρι σήμερα, έχουν ανακαινιστεί συνολικά 669 σχολεία, εκ των οποίων 431 στην πρώτη φάση και 238 στη δεύτερη.

Παράλληλα, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα, βρίσκονται υπό κατασκευή 33 νέα σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από αυτά, 17 νέα σχολικά κτίρια κατασκευάζονται στην Κεντρική Μακεδονία, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών σε σχολικές υποδομές. Το δίκτυο των Δημοσίων Ωνάσειων Σχολείων επεκτάθηκε για το τρέχον σχολικό έτος, με την προσθήκη 8 νέων σχολείων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 4 γυμνάσια και 4 λύκεια, τα οποία βρίσκονται στο Αιγάλεω, τη Ρόδο, το Ηράκλειο και τον Πύργο.

Νέες τεχνολογίες και εκπαιδευτικές καινοτομίες

Στον τομέα του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων, αναμένεται η εγκατάσταση 7.900 διαδραστικών πινάκων εντός του σχολικού έτους 2026-27. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας και στην παροχή σύγχρονων εργαλείων στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Μία σημαντική καινοτομία για τη νέα σχολική χρονιά αποτελεί η επέκταση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο πλέον θα προσφέρει «ζωντανά» μαθήματα και για την Α' και τη Β' λυκείου. Αυτή η εξέλιξη διευρύνει τις δυνατότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και υποστήριξης των μαθητών. Η εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου (IB) σε δημόσια σχολεία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ελληνική εκπαίδευση, προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο απολυτήριο.

Με πληροφορίες από: News.gr