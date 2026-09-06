Υπό έλεγχο η φωτιά στις Αφίδνες: Καθοριστικές οι «χειρουργικές» ρίψεις των εναέριων μέσων

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Δροσοπηγή των Αφιδνών, στον δήμο Ωρωπού Αττικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, έπειτα από εντατικές προσπάθειες και άμεση κινητοποίηση, κατάφεραν να περιορίσουν τις πύρινες εστίες. Καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση διαδραμάτισαν οι «χειρουργικές» ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η αρχική αντίδραση

Η φωτιά ξεκίνησε τις πρωινές ώρες της Κυριακής, συγκεκριμένα στην περιοχή Δροσοπηγή Αφιδνών, η οποία ανήκει στον δήμο Ωρωπού Αττικής. Η άμεση εκδήλωση της πυρκαγιάς κινητοποίησε αμέσως τις αρμόδιες αρχές, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Η ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς, αμέσως μετά την εκδήλωσή της, οδήγησε στην αναγκαιότητα άμεσης ενίσχυσης των δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε σε περαιτέρω ενίσχυση, προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος των πύρινων μετώπων και η προστασία των κατοικημένων περιοχών.

Η ενίσχυση των δυνάμεων και η μεγάλη κινητοποίηση

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Δροσοπηγή, κινητοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός επίγειων και εναέριων δυνάμεων, σε μια συντονισμένη επιχείρηση. Συγκεκριμένα, στην περιοχή επιχειρούσαν συνολικά 92 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονταν από 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, οι οποίες έδωσαν μάχη με τις φλόγες σε δύσβατα σημεία. Οι επίγειες δυνάμεις συμπληρώνονταν από 23 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού και δημιουργούσαν αντιπυρικές ζώνες.

Επιπλέον, στην επιχείρηση συμμετείχαν ενεργά και εθελοντές, προσφέροντας πολύτιμη συνδρομή στο έργο της πυρόσβεσης και της υποστήριξης των επίγειων δυνάμεων. Σημαντική ήταν επίσης η βοήθεια από υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι οποίες εξασφάλιζαν την απρόσκοπτη τροφοδοσία νερού για τα πυροσβεστικά οχήματα και τα εναέρια μέσα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποτελεσματικότητα της κατάσβεσης.

Ο καθοριστικός ρόλος των εναέριων μέσων

Ένα από τα βασικά στοιχεία που συνέβαλαν στην επιτυχή κατάσβεση της πυρκαγιάς ήταν η συντονισμένη και αποτελεσματική δράση των εναέριων μέσων. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετείχαν 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούσαν συνεχείς και στοχευμένες ρίψεις νερού πάνω από τις πύρινες εστίες, ακόμη και σε σημεία όπου η πρόσβαση ήταν δύσκολη για τις επίγειες δυνάμεις.

Οι ρίψεις αυτές χαρακτηρίστηκαν ως «χειρουργικές», καθώς πραγματοποιούνταν με εξαιρετική ακρίβεια, επιτρέποντας την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της. Η αποτελεσματικότητα των εναέριων μέσων, όπως φαίνεται και από σχετικό βίντεο που δημοσιεύτηκε, υπήρξε καθοριστική για την ταχεία τιθάσευση της πυρκαγιάς και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασής της σε μεγαλύτερη έκταση.

Μήνυμα από το 112 και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν και σε ενημερωτικές ενέργειες για την ασφάλεια των πολιτών που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, στις 10:58 το πρωί, εκδόθηκε μήνυμα από τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. Το μήνυμα αυτό απευθυνόταν σε όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, δηλαδή στην Δροσοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Στο μήνυμα του 112, οι πολίτες καλούνταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους και να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Επιπλέον, τέθηκαν σε εφαρμογή και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Ελληνική Αστυνομία, με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία, για την διευκόλυνση του έργου της πυρόσβεσης και την ασφαλή μετακίνηση των δυνάμεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis