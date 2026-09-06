Τα δημόσια σχολεία ανοίγουν στις 11 Σεπτεμβρίου με νέους διορισμούς και αναβαθμίσεις

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 θα χτυπήσει το «πρώτο κουδούνι» για τη νέα σχολική χρονιά σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η έναρξη των μαθημάτων βρίσκει τα δημόσια σχολεία με νέους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, νέα προγράμματα σπουδών, αναβαθμισμένες υποδομές και την καινοτομία της εισαγωγής του Διεθνούς Απολυτηρίου.

Προσωπικό και ετοιμότητα των σχολείων

Το υπουργείο Παιδείας στόχευσε στην επίτευξη του μέγιστου βαθμού ετοιμότητας των σχολικών μονάδων σε όλη την επικράτεια πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν κατά την πρώτη φάση αναμένεται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, ενώ οι νέοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη τοποθετηθεί στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.

Συνολικά, τον Αύγουστο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 5.259 μόνιμοι διορισμοί. Με αυτούς, ο συνολικός αριθμός μόνιμων διορισμών από το 2019 έως σήμερα ανέρχεται σε 53.912. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, στα 13.842 σχολεία της χώρας φοιτούν περισσότεροι από 1,27 εκατομμύρια μαθητές και υπηρετούν 146.521 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Από αυτούς, περίπου το ένα τρίτο προσλήφθηκε τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση πρόσληψης 29.948 αναπληρωτών, αριθμός που θεωρείται σημαντικά ενισχυμένος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Από αυτές τις προσλήψεις, οι 23.304 αφορούν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι 6.786 αφορούν σε Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό. Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε επίσης ότι η δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών θα έχει πραγματοποιηθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, με τον συνολικό αριθμό αναπληρωτών για το τρέχον σχολικό έτος να υπολογίζεται στους 45.000.

Αναβάθμιση υποδομών και νέα σχολεία

Για δεύτερη συνεχόμενη σχολική χρονιά, υλοποιείται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Μέσω αυτού του προγράμματος, 238 σχολεία είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές τους με ανακαινισμένους χώρους. Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν ανακαινιστεί 669 σχολεία, εκ των οποίων 431 στην Α' φάση και 238 στη Β' φάση του προγράμματος. Επιπλέον, μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι μελέτες για 500 σχολεία που εντάσσονται στην Γ' φάση του προγράμματος.

Παράλληλα, μέσω Σύμπραξης Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα, βρίσκονται υπό κατασκευή 33 νέα σχολεία, με 17 από αυτά να βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία. Το δίκτυο των Δημοσίων Ωνάσειων Σχολείων επεκτάθηκε επίσης για το τρέχον σχολικό έτος, με την προσθήκη 8 νέων σχολείων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 4 γυμνάσια και 4 λύκεια, τα οποία βρίσκονται στο Αιγάλεω, τη Ρόδο, το Ηράκλειο και τον Πύργο.

Εκπαιδευτικές καινοτομίες και εξοπλισμός

Μία από τις σημαντικές καινοτομίες της νέας σχολικής χρονιάς είναι η εισαγωγή του Διεθνούς Απολυτηρίου (IB) σε δημόσια σχολεία, αν και η πηγή δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό. Επιπλέον, το Ψηφιακό Φροντιστήριο επεκτείνεται, προσφέροντας πλέον «ζωντανά» μαθήματα και στην Α' και στη Β' λυκείου, εμπλουτίζοντας τις εκπαιδευτικές επιλογές των μαθητών.

Όσον αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολικών μονάδων, προβλέπεται η εγκατάσταση 7.900 διαδραστικών πινάκων μέσα στο σχολικό έτος 2026-27, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας και της μάθησης.

Με πληροφορίες από: news.gr