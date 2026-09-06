Χάμιλτον και Λεκλέρ απογοητευμένοι με την εκτέλεση του πλάνου της Ferrari στη Μόντσα

Ο Λιούις Χάμιλτον και ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους για τον τρόπο με τον οποίο η Scuderia διαχειρίστηκε τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιταλίας στη Μόντσα. Ενώ η ιταλική ομάδα ξεκίνησε τη διαδικασία με την προσδοκία να διεκδικήσει την pole position, οι οδηγοί της αντιμετώπισαν διάφορα ζητήματα που επηρέασαν την απόδοσή τους.

Τελικά, ο Χάμιλτον και ο Λεκλέρ περιορίστηκαν στις θέσεις 4 και 5 αντίστοιχα, αν και η ποινή του Όσκαρ Πιάστρι τους προβίβασε στις θέσεις 3 και 4 για την αυριανή εκκίνηση του αγώνα.

Η απογοήτευση του Λιούις Χάμιλτον

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, στάθηκε κυρίως στην έλλειψη συνέπειας και στην εκτέλεση του αγωνιστικού πλάνου από τη Ferrari. Ο Βρετανός δήλωσε πως η διαδικασία ήταν «πολύ δύσκολη όσον αφορά την επίτευξη σταθερότητας» και ότι «δεν τα καταφέραμε».

Ο Χάμιλτον ανέφερε συγκεκριμένα ότι η εκτέλεση του πλάνου στο Q3 ήταν «πολύ κακή». Είδε την ομάδα του να αργεί να τον βγάλει στην πίστα στο ξεκίνημα του Q3, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την προετοιμασία του. «Ήμουν στο πουθενά γιατί έχασα το ρυθμό μου και στον επόμενο γύρο με το slipstream η προσέγγιση και οι γραμμές σου αλλάζουν. Δεν μεγιστοποίησα το αποτέλεσμα σήμερα», εξήγησε μετά το πέρας του Q3.

Το προβληματικό πλάνο στο Q2

Ο Βρετανός οδηγός αποκάλυψε επίσης λεπτομέρειες για το πώς άλλαξε το πλάνο της ομάδας κατά τη διάρκεια του Q2. Αρχικά, το σχέδιο προέβλεπε την πραγματοποίηση δύο γρήγορων γύρων, με δύο γύρους ψύξης ανάμεσά τους, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση.

Ωστόσο, η καθυστέρηση της Ferrari στην έξοδο των μονοθεσίων στην πίστα, επειδή ο Σαρλ Λεκλέρ δεν ήθελε να βγει, είχε ως αποτέλεσμα να του μείνει χρόνος για μόνο μία γρήγορη προσπάθεια. «Έτσι, είχα μόνο μία γρήγορη προσπάθεια και αυτή ήταν ουσιαστικά όλη η διαδικασία», διευκρίνισε ο Χάμιλτον.

Τα προβλήματα του Σαρλ Λεκλέρ

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Χάμιλτον κινήθηκε και ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε «υπερβολικά πολλά προβλήματα» κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών. Ο Μονεγάσκος χαρακτήρισε τη διαδικασία ως «άναρχη».

Ο Λεκλέρ τόνισε ότι στο Q2 αντιμετώπισε ένα «μεγάλο πρόβλημα με την μπαταρία». Η Ferrari κατάφερε να κατανοήσει και να διορθώσει το ζήτημα σε κάποιο βαθμό πριν από το Q3, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να εξασφαλίσει μια καθαρή και απρόσκοπτη διαδικασία.

Η ανάγκη για τελειότητα

Ο Σαρλ Λεκλέρ υπογράμμισε τη σημασία της ακρίβειας και της τελειότητας σε αγώνες όπου οι διαφορές είναι ελάχιστες. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όταν προσπαθείς να κερδίσεις τα τελευταία εκατοστά, πρέπει να είμαστε τέλειοι ως ομάδα και δεν ήμασταν».

Λόγω αυτών των προβλημάτων και των μικρών διαφορών που κρίνουν τις θέσεις, ο Μονεγάσκος τόνισε την ανάγκη για ενδελεχή εξέταση των γεγονότων. «Πρέπει, λοιπόν, να εξετάσουμε τι συνέβη», κατέληξε.

Η πορεία της Ferrari στις κατατακτήριες της Μόντσα

Η Ferrari ξεκίνησε τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιταλίας με υψηλές προσδοκίες, ελπίζοντας να διεκδικήσει την pole position στην εντός έδρας πίστα της Μόντσα. Ωστόσο, η πορεία της ομάδας δεν ήταν η αναμενόμενη.

Λίγο έλλειψε η ιταλική ομάδα να υποστεί το «κάζο της χρονιάς», όταν το πρόβλημα στην μπαταρία έφερε σε δύσκολη θέση τους δύο οδηγούς της, οι οποίοι προκρίθηκαν στο Q3 στις θέσεις 9 και 10. Παρά την αρχική απογοήτευση, η ποινή του Όσκαρ Πιάστρι οδήγησε στον προβιβασμό τους στις θέσεις 3 και 4 για την εκκίνηση του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta