Μήνυμα συμπαράστασης του Αχμέντ Τουμπά στον Αγιούμπ Ελ Καμπί μετά τον σοβαρό τραυματισμό του

Ο ποδοσφαιρικός κόσμος της χώρας μας έχει συγκλονιστεί από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, επιθετικός του Ολυμπιακού. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης της ομάδας του με τον Βόλο, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Μεταξύ των πολλών μηνυμάτων συμπαράστασης, ξεχώρισε αυτό του Αχμέντ Τουμπά, αμυντικού του Παναθηναϊκού, ο οποίος ευχήθηκε δημόσια στον Ελ Καμπί για ταχεία ανάρρωση.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Καμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο 33χρονος φορ των «ερυθρόλευκων», υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης στον αγώνα της 5ης Σεπτεμβρίου με τον Βόλο. Ο σοκαριστικός αυτός τραυματισμός προκάλεσε άμεσα την ανησυχία και τη συμπαράσταση τόσο των συμπαικτών του, όσο και των αντιπάλων του, οι οποίοι έσπευσαν να στείλουν τις δικές τους ευχές για την ταχεία ανάρρωση του Μαροκινού επιθετικού.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, αφήνοντας άφωνο το φίλαθλο κοινό και αναδεικνύοντας την ευαισθησία του αθλητισμού σε τέτοιου είδους ατυχίες. Ο τραυματισμός του Ελ Καμπί αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά θέματα συζήτησης στον ελληνικό ποδοσφαιρικό χώρο.

Η άμεση χειρουργική επέμβαση και η αποθεραπεία

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί οδηγήθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Το πρωί της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου, ο 33χρονος ποδοσφαιριστής πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπιστεί το κάταγμα κνήμης και περόνης που υπέστη. Η επέμβαση κρίθηκε αναγκαία για την αποκατάσταση της υγείας του.

Το διάστημα απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους υπολογίζεται να είναι αρκετά μεγάλο, καθώς εκτιμάται στους 6-7 μήνες. Η ακριβής διάρκεια της αποθεραπείας θα εξαρτηθεί από την αντίδραση του οργανισμού του ποδοσφαιριστή και την πορεία της ανάρρωσής του. Ο Ελ Καμπί θα χρειαστεί υπομονή και σκληρή δουλειά για να επιστρέψει δυνατός.

Το μήνυμα συμπαράστασης του Αχμέντ Τουμπά

Ανάμεσα στα πολλά μηνύματα στήριξης που δέχτηκε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, ήταν και αυτό του Αχμέντ Τουμπά. Ο Αλγερινός αμυντικός, ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό και τη φετινή σεζόν αγωνίζεται ως δανεικός στη Χάβρη, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 28χρονος Τουμπά δημοσίευσε μία κοινή του φωτογραφία με τον Ελ Καμπί, συνοδεύοντάς την με μία ευχή στα Αραβικά, η οποία μεταφράζεται ως: «Είθε ο Θεός να σε γιατρέψει σύντομα αδερφέ μου». Επιπλέον, πρόσθεσε και την αγγλική φράση «Get well soon» (Να γίνεις γρήγορα καλά), εκφράζοντας έτσι τη συμπαράστασή του στον άτυχο Μαροκινό φορ.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Αχμέντ Τουμπά

Ο Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος έστειλε το μήνυμα συμπαράστασης στον Ελ Καμπί, είναι ένας 28χρονος Αλγερινός οπισθοφύλακας. Ανήκει στο δυναμικό του Παναθηναϊκού, αλλά τη φετινή αγωνιστική περίοδο έχει παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στη γαλλική ομάδα της Χάβρης. Η κίνησή του να εκφράσει δημόσια τις ευχές του για την ανάρρωση ενός αντίπαλου ποδοσφαιριστή αναδεικνύει το αθλητικό πνεύμα και την αλληλεγγύη που μπορεί να υπάρχει στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Η ανάρτηση του Τουμπά στα κοινωνικά δίκτυα αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι, πέρα από την αγωνιστική αντιπαλότητα, οι ποδοσφαιριστές μπορούν να δείχνουν αλληλεγγύη σε δύσκολες στιγμές, όπως αυτή του σοβαρού τραυματισμού του Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Κύμα συμπαράστασης από τον ποδοσφαιρικό κόσμο

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Καμπί έχει συγκινήσει ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας μας. Από την πρώτη στιγμή, τόσο οι συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό όσο και οι αντίπαλοι του Μαροκινού επιθετικού από άλλες ομάδες, έσπευσαν να εκφράσουν τις ευχές τους για την ταχεία ανάρρωσή του.

Τα μηνύματα στήριξης και οι ευχές για περαστικά κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις αθλητικές ιστοσελίδες, υπογραμμίζοντας την ενότητα και την ανθρωπιά που μπορεί να αναδειχθεί σε τέτοιες δύσκολες στιγμές για έναν αθλητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko