Πτώση Phantom στην Τανάγρα: Θρήνος για τους δύο πιλότους, ο ένας θα βάπτιζε την κόρη του το ερχόμενο Σάββατο

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στις Ένοπλες Δυνάμεις και το πανελλήνιο μετά τον θάνατο του Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, 37 ετών, και του Επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, 40 ετών. Η απώλειά τους σημειώθηκε κατά την πτώση ενός μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του «Athens Flying Week». Η θλίψη είναι μεγάλη και στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, στα Πράμαντα Τζουμέρκων και στον Πύργο.

Η τραγική απώλεια του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου

Ο 37χρονος Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, ο οποίος καταγόταν από το Πολυστάφυλο Πρέβεζας από την πλευρά του πατέρα του, επρόκειτο να βαπτίσει την 5 μηνών κορούλα του το ερχόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου. Η βάπτιση θα γινόταν στον Κάτσικα Ιωαννίνων, όπου διαμένουν οι γονείς του.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Πολυστάφυλου Πρέβεζας, Κωνσταντίνος Καραβίδας, ανέφερε ότι ο Δημήτρης Πέτρου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και αγαπούσε το χωριό, το οποίο επισκεπτόταν συχνά όσο ζούσαν οι παππούδες του. Η οικογένειά του, με τον πατέρα του συνταξιούχο αστυνομικό και τη μητέρα του συνταξιούχο καθηγήτρια, είναι ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία. Ο σμηναγός είχε επίσης μία αδελφή και διατηρούσε στενούς δεσμούς με τα Πράμαντα Τζουμέρκων, τόπο καταγωγής της μητέρας του, από τα παιδικά του χρόνια.

Ο επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας και η οικογένειά του

Ο 40χρονος Επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας, με καταγωγή από τον Πύργο, άφησε πίσω του ένα αγοράκι μόλις πέντε ετών. Το παιδί του θα μεγαλώνει πλέον με τις ιστορίες για τον πατέρα του, έναν άνθρωπο που φορούσε τη στολή του πιλότου, αγαπούσε την αποστολή του και έκανε υπερήφανους όλους όσοι τον περίμεναν πίσω κάθε φορά που πετούσε.

Η μοιραία πτήση στην Τανάγρα

Η μοιραία πτήση ξεκίνησε ως μία προγραμματισμένη εκπαιδευτική αποστολή χαμηλού ύψους, παρόμοια με αυτές που οι πιλότοι της 338 Μοίρας «Άρης» εκτελούν καθημερινά με απόλυτο επαγγελματισμό. Στο κόκπιτ του διθέσιου δικινητήριου μαχητικού, με σειριακό αριθμό 504, βρίσκονταν δύο έμπειροι χειριστές, εκπαιδευμένοι να πετούν στα όρια των αντοχών τους και των δυνατοτήτων του αεροσκάφους.

Το αεροσκάφος, αν και γηραιό, παρέμενε μάχιμο και είχε ως έδρα την 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης απαιτητικών ελιγμών ενώπιον του κοινού στην Τανάγρα, το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πτήση επίδειξης μετατράπηκε σε εφιάλτη, με το μαχητικό να συντρίβεται με σφοδρότητα στο έδαφος, χωρίς να υπάρξει περιθώριο αντίδρασης ή εγκατάλειψης από το πλήρωμα.

Με πληροφορίες από: enikos.gr