Φωτιά στις Αφίδνες: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 10:30, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή των Αφιδνών. Ειδικότερα, η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Δροσοπηγής, εντός του δήμου Ωρωπού Αττικής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον 92 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν στο σημείο. Επιπλέον, επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ συνδράμουν ενεργά στο έργο, ενώ το προσωπικό υποστηρίζεται και από εθελοντές.

Η επίγεια δύναμη συμπληρώνεται από 23 οχήματα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εστιών. Η παρουσία τόσο μεγάλου αριθμού δυνάμεων υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση και συντονισμένη επέμβαση.

Εναέρια μέσα και συνδρομή του δήμου

Για την αεροπυρόσβεση, κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, συμβάλλοντας καθοριστικά στον περιορισμό της φωτιάς από ψηλά. Η συνδρομή τους κρίνεται απαραίτητη, ειδικά σε δύσβατα σημεία.

Παράλληλα, ο Δήμος Ωρωπού κινητοποιήθηκε προκειμένου να προσφέρει την υποστήριξή του στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος. Συγκεκριμένα, ο δήμος συνδράμει με υδροφόρες, οι οποίες τροφοδοτούν με νερό τις επίγειες δυνάμεις, ενισχύοντας την προσπάθεια κατάσβεσης.

Συναγερμός 112 και κλειστοί δρόμοι

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, ήχησε το 112, στέλνοντας μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής για την επικινδυνότητα της κατάστασης. Αυτή η ενέργεια αποτελεί μέρος του πρωτοκόλλου ασφαλείας για την προστασία του πληθυσμού.

Επιπλέον, έχουν κλείσει δρόμοι στην ευρύτερη περιοχή των Αφιδνών. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται για την ασφάλεια των οδηγών και των πεζών, καθώς και για τη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr