Η αποστολή παλαιού ασθενοφόρου στη Μάνη προκαλεί αντιδράσεις

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Δυτική Μάνη η πρόσφατη απόφαση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (6ΥΠΕ) να μεταφέρει ένα παλαιό ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Το όχημα, ηλικίας τριάντα ετών και με σχεδόν ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα στο κοντέρ του, κρίθηκε ακατάλληλο από τους τοπικούς φορείς. Η κίνηση αυτή έγινε προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής, καθώς το υπάρχον ασθενοφόρο είχε ακινητοποιηθεί μετά από τροχαίο ατύχημα.

Η κατάσταση του ασθενοφόρου και η απόσταση από τα νοσοκομεία

Το ασθενοφόρο που μεταφέρθηκε στη Δυτική Μάνη προέρχεται από το Κέντρο Υγείας Πύλου. Πρόκειται για ένα όχημα τριάντα ετών, το οποίο φέρει εμφανή τα σημάδια του χρόνου και έχει διανύσει σχεδόν 1.000.000 χιλιόμετρα. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το όχημα επικίνδυνο και ακατάλληλο για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής, σύμφωνα με τους τοπικούς φορείς.

Η Δυτική Μάνη αποτελεί μια τουριστική περιοχή, η οποία απέχει περισσότερο από μία ώρα από τα Νοσοκομεία της Καλαμάτας. Η μεγάλη αυτή απόσταση, σε συνδυασμό με την κατάσταση του ασθενοφόρου, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Αντιδράσεις και κατηγορίες για εμπαιγμό

Ο Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας, Δημήτρης Φαββατάς, έκανε λόγο για απροκάλυπτο εμπαιγμό και ντροπή απέναντι στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Μάνης. Η παρέμβασή του υπογραμμίζει τις σφοδρές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η απόφαση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην τοπική κοινωνία.

Ο κ. Φαββατάς κατηγορεί ευθέως το Υπουργείο Υγείας και την Κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζουν τη Μάνη ως περιοχή δεύτερης κατηγορίας. Η τοποθέτησή του αντικατοπτρίζει την αγανάκτηση για την υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας σε μια περιοχή με ιδιαίτερες ανάγκες, τόσο λόγω της γεωγραφικής της θέσης όσο και του τουριστικού της χαρακτήρα.

Προηγούμενες κινητοποιήσεις και αιτήματα

Η τωρινή κατάσταση δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλεί την αντίδραση των κατοίκων και των φορέων της Μάνης. Πριν από περίπου έξι μήνες, φορείς της περιοχής και πολίτες είχαν προχωρήσει σε σειρά κινητοποιήσεων. Οι κινητοποιήσεις αυτές είχαν ως στόχο τη διεκδίκηση της ουσιαστικής αναβάθμισης της δομής του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου.

Οι τότε απαιτήσεις αφορούσαν τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση του προσωπικού, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή αξιοπρεπών υπηρεσιών υγείας. Η επανάληψη παρόμοιων προβλημάτων, όπως η αποστολή ενός τόσο παλαιού και ακατάλληλου ασθενοφόρου, δείχνει ότι τα αιτήματα των κατοίκων παραμένουν ανεκπλήρωτα.

Κάλεσμα για άμεση παρέμβαση και στελέχωση

Ο Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας, Δημήτρης Φαββατάς, απηύθυνε κάλεσμα στον Υπουργό Υγείας να μεριμνήσει άμεσα για την επίλυση του προβλήματος. Ζητά την αποστολή ενός σύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου οχήματος στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής και αποτελεσματική μεταφορά ασθενών.

Παράλληλα, ο κ. Φαββατάς ζητά την επαρκή στελέχωση του Κέντρου Υγείας με το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Καλεί επίσης τους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού να πάρουν δημόσια θέση σχετικά με την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών δημόσιας υγείας στην περιοχή της Δυτικής Μάνης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis