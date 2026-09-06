Η δασκάλα που κοιμόταν σε σκηνή με το παιδί της στον Αποκόρωνα βρήκε στέγη από τον δήμο

Άμεση λύση στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα νεοδιόριστης εκπαιδευτικού, η οποία εξαναγκάστηκε να διαμένει σε σκηνή μαζί με την τετράχρονη κόρη της, λόγω αδυναμίας εξεύρεσης κατοικίας, έδωσε ο Δήμος Αποκορώνου στα Χανιά. Η δραματική αυτή κατάσταση, που είχε ως αποτέλεσμα η μητέρα να διαμένει σε επισφαλείς συνθήκες, δημοσιοποιήθηκε, οδηγώντας σε άμεση παρέμβαση από τη δημοτική αρχή.

Ο δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, επικοινώνησε προσωπικά μαζί της και της παραχώρησε χώρο φιλοξενίας στο ιστορικό κτίριο του Παρθεναγωγείου Βάμου. Η πρόταση έγινε δεκτή από την εκπαιδευτικό, εξασφαλίζοντας άμεσα ασφαλή και αξιοπρεπή στέγαση για την ίδια και το παιδί της.

Η ακραία κατάσταση της εκπαιδευτικού

Η νεοδιόριστη εκπαιδευτικός, η οποία διορίστηκε σε σχολείο του Δήμου Αποκορώνου, βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα κατά την άφιξή της στην περιοχή. Η αδυναμία της να εντοπίσει και να εξασφαλίσει μια προσιτή κατοικία την οδήγησε σε μια ακραία λύση διαμονής.

Συγκεκριμένα, η μητέρα αναγκάστηκε να διαμένει σε σκηνή μαζί με τη μόλις τεσσάρων ετών κόρη της. Αυτή η κατάσταση, κάτω από την οποία ξεκίνησε η σχολική χρονιά για την εκπαιδευτικό και το ανήλικο παιδί της, ανέδειξε με τον πλέον επιτακτικό τρόπο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι λειτουργοί σε τουριστικές περιοχές.

Η άμεση κινητοποίηση του δημάρχου

Μετά τη δημοσιοποίηση της δραματικής κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει η μητέρα, ο δήμαρχος Αποκορώνου, κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ενημερώθηκε άμεσα για τις συνθήκες διαβίωσης της εκπαιδευτικού και του παιδιού της. Αναζήτησε προσωπικά τα στοιχεία επικοινωνίας της και προχώρησε σε άμεση παρέμβαση.

Ο κ. Κουκιανάκης επικοινώνησε προσωπικά μαζί της, εκφράζοντας την πρόθεση της δημοτικής αρχής να προσφέρει άμεση λύση στο πρόβλημά της. Η γρήγορη ανταπόκριση είχε ως στόχο την εξασφάλιση ασφαλούς και αξιοπρεπούς στέγασης, ανακουφίζοντας την εκπαιδευτικό από την επισφαλή διαμονή της σε σκηνή.

Η προσφορά στέγασης στο Παρθεναγωγείο Βάμου

Ως λύση στέγασης, ο Δήμος Αποκορώνου διέθεσε στην εκπαιδευτικό χώρο φιλοξενίας στο ιστορικό κτίριο του Παρθεναγωγείου Βάμου. Πρόκειται για ένα δημοτικό ακίνητο, το οποίο τέθηκε άμεσα στη διάθεσή της, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαμονή της.

Η εκπαιδευτικός αποδέχθηκε την πρόταση του δημάρχου και αναμένεται να μεταβεί εκεί άμεσα. Η κίνηση αυτή της δημοτικής αρχής προσέφερε μια άμεση και πρακτική διέξοδο από την κατάσταση που βίωνε η μητέρα με την τετράχρονη κόρη της.

Το ευρύτερο ζήτημα και οι δηλώσεις του κ. Κουκιανάκη

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, υπογράμμισε ότι η ανταπόκριση της δημοτικής αρχής δεν αποτελεί μια απλή χειρονομία αβροφροσύνης, αλλά θεμελιώδη υποχρέωση της τοπικής κοινωνίας. Τόνισε ότι αυτή η υποχρέωση αφορά τους ανθρώπους που καλούνται να μορφώσουν τη νέα γενιά.

Ο κ. Κουκιανάκης εξέφρασε τη συγκίνησή του για την είδηση, αναφέροντας: «Χθες πληροφορήθηκα μια είδηση που με συγκλόνισε: μια εκπαιδευτικός, που διορίστηκε σε σχολείο του Δήμου μας, ήρθε στον Αποκόρωνα για να υπηρετήσει τα παιδιά μας και βρέθηκε να μένει σε σκηνή μαζί με το μόλις τεσσάρων ετών κοριτσάκι της, επειδή δεν μπορούσε να βρει προσιτή κατοικία». Πρόσθεσε δε ότι για τον δήμο αυτό «δεν είναι μια πράξη φιλοξενίας, είναι θέμα ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας και ευθύνης».

Η παρέμβαση αυτή, πέρα από την ανακούφιση μιας ακραίας περίπτωσης επισφάλειας, επαναφέρει με τον πλέον επιτακτικό τρόπο τη συζήτηση για το δυσβάστακτο κόστος διαβίωσης και τη ραγδαία μείωση των διαθέσιμων κατοικιών στις τουριστικές περιοχές. Το ζήτημα της στέγασης των δημοσίων λειτουργών μεταφέρεται στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέτοντας το ηθικό και πρακτικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο κ. Κουκιανάκης διερωτήθηκε για τις απαιτήσεις που προβάλλει η πολιτεία στους λειτουργούς της. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Πώς μπορούμε να ζητήσουμε από έναν δάσκαλο να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στην τάξη, όταν το βράδυ δεν μπορεί να κοιμηθεί με τις στοιχειώδεις συνθήκες; Πώς περιμένουμε από έναν άνθρωπο να διδάξει τα παιδιά μας με ηρεμία, όταν το δικό του παιδί κοιμάται σε μια σκηνή; Και πώς μπορούμε να μιλάμε για ποιότητα στην εκπαίδευση, όταν οι άνθρωποι που κρατούν στα χέρια τους το μέλλον των παιδιών μας δυσκολεύο».

Με πληροφορίες από: Topontiki