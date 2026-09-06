Βυθίστηκε ταχύπλοο στη Χαλκιδική μετά από πυρκαγιά

Ένα ταχύπλοο σκάφος βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Δεβελίκι» της Χαλκιδικής, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε ενώ αυτό βρισκόταν αγκυροβολημένο. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια του σκάφους, ωστόσο ο μοναδικός επιβαίνων κατάφερε να προσεγγίσει την ακτή με τις δικές του δυνάμεις. Οι λιμενικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την παροχή βοήθειας.

Το περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή

Η πυρκαγιά στο ταχύπλοο σκάφος ξέσπασε ενώ αυτό ήταν αγκυροβολημένο στη θαλάσσια περιοχή «Δεβελίκι» της Χαλκιδικής. Η φωτιά επεκτάθηκε στο σκάφος, οδηγώντας τελικά στη βύθισή του. Το συμβάν έλαβε χώρα σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία, προσδιορίζοντας με ακρίβεια τον τόπο της ατυχούς εξέλιξης.

Η βύθιση του ταχύπλοου σκάφους αποτελεί το τελικό στάδιο μιας σειράς γεγονότων που ξεκίνησαν με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η ακινησία του σκάφους, καθώς ήταν αγκυροβολημένο, δεν απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς και τις συνέπειες που αυτή επέφερε.

Η αντίδραση του επιβαίνοντα

Ο μοναδικός επιβαίνων του ταχύπλοου σκάφους βρέθηκε αντιμέτωπος με την πυρκαγιά και τη βύθιση. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, επέδειξε ψυχραιμία και κατάφερε να αντιδράσει άμεσα. Χρησιμοποιώντας τις δικές του δυνάμεις, ο επιβαίνων κολύμπησε προς την ακτή, απομακρυνόμενος από το φλεγόμενο και βυθιζόμενο σκάφος.

Η ικανότητά του να προσεγγίσει την ξηρά χωρίς εξωτερική βοήθεια αποδείχθηκε κρίσιμη για την ασφάλειά του. Μετά την προσέγγιση της ακτής, διαπιστώθηκε ότι ο επιβαίνων είναι καλά στην υγεία του, γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη μέσα στην όλη κατάσταση. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή άλλα προβλήματα υγείας για το άτομο αυτό.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών

Μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, οι λιμενικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Στο σημείο της πυρκαγιάς και της βύθισης του ταχύπλοου σκάφους έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και συντονισμένη, με στόχο την παροχή βοήθειας και την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, ένα περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατευθύνθηκε προς τη θαλάσσια περιοχή «Δεβελίκι» Χαλκιδικής. Παράλληλα, δύο χερσαία οχήματα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έφτασαν επίσης στο σημείο από την ξηρά. Η παρουσία τόσο θαλάσσιων όσο και χερσαίων δυνάμεων υπογραμμίζει την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε το συμβάν από τις αρμόδιες αρχές.

Η κατάσταση του σκάφους και οι συνέπειες

Το ταχύπλοο σκάφος, μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, υπέστη σοβαρές ζημιές που οδήγησαν τελικά στη βύθισή του. Η φωτιά, η οποία ξέσπασε ενώ το σκάφος ήταν αγκυροβολημένο, προκάλεσε ανεπανόρθωτη βλάβη, με αποτέλεσμα την απώλεια του πλωτού μέσου. Η βύθιση επιβεβαιώθηκε από τις πληροφορίες που δόθηκαν από το Λιμενικό Σώμα.

Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που εγκυμονεί μια πυρκαγιά σε θαλάσσιο μέσο, ακόμα και όταν αυτό βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας. Η άμεση παρέμβαση των αρχών και η γρήγορη αντίδραση του επιβαίνοντα συνέβαλαν στο να μην υπάρξουν ανθρώπινα θύματα από το συμβάν στη Χαλκιδική.

Με πληροφορίες από: News.gr