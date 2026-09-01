Έφηβος στην Κίνα υπέστη προσωρινή απώλεια ακοής από τζιτζίκια

Ένας 18χρονος στην Κίνα βίωσε μια ασυνήθιστη περιπέτεια υγείας, καθώς υπέστη προσωρινή απώλεια ακοής μετά από πολύωρη έκθεση στον εκκωφαντικό θόρυβο εκατοντάδων τζιτζικιών. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ελεύθερης κατασκήνωσης σε δάσος, αναδεικνύοντας τις εξαιρέσεις στον κανόνα ότι οι φυσικοί ήχοι είναι πάντα αβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με πρήξιμο στα αυτιά του.

Το περιστατικό στην Κίνα

Ο 18χρονος, ο οποίος ονομάζεται Γουάνγκ, είχε πάει για ελεύθερη κατασκήνωση σε ένα δάσος σε περιοχή της Κίνας. Εκεί, εκτέθηκε στον ήχο εκατοντάδων τζιτζικιών για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί σοβαρά η ακοή του. Ο ίδιος παρατήρησε ότι ο θόρυβος των τζιτζικιών έγινε αισθητά πιο δυνατός γύρω στο μεσημέρι, αλλά επέλεξε να παραμείνει στο δάσος μέχρι το βράδυ.

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι φυσικοί ήχοι είναι εντελώς αβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, το πρόσφατο αυτό περιστατικό με τον νεαρό Γουάνγκ αποδεικνύει ότι υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτή την πεποίθηση, καθώς η παρατεταμένη έκθεση σε συγκεκριμένους φυσικούς ήχους μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες.

Τα συμπτώματα και η διάγνωση

Μόλις άρχισε να βραδιάζει και τα τζιτζίκια άρχισαν να σωπαίνουν, ο Γουάνγκ συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την ακοή του. Άρχισε να αισθάνεται έντονο βουητό και μια αίσθηση πληρότητας στα αυτιά του. Η ανησυχία του κορυφώθηκε όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να ακούσει το κελάηδισμα των πουλιών, ούτε καν τους ήχους των ειδοποιήσεων που έβγαζε το τηλέφωνό του.

Τρομοκρατημένος από την πιθανότητα να χάσει εντελώς την ακοή του, ο νεαρός μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο για ιατρική εξέταση. Η γρήγορη διάγνωση έδειξε ότι και τα δύο αυτιά του είχαν υποστεί πρήξιμο, επιβεβαιώνοντας την επίδραση του δυνατού θορύβου στην ακοή του.

Η ιατρική παρέμβαση και ανάρρωση

Στον 18χρονο χορηγήθηκε άμεσα φαρμακευτική αγωγή με σκοπό τη μείωση του οιδήματος στα αυτιά του. Παράλληλα, οι γιατροί του συνέστησαν να αποφύγει κάθε δυνατό θόρυβο για ένα διάστημα τουλάχιστον 14 ημερών, προκειμένου να επιτρέψει στα αυτιά του να αναρρώσουν πλήρως και να αποφευχθούν περαιτέρω επιπλοκές.

Ευτυχώς, η ανταπόκριση στη θεραπεία ήταν θετική. Μετά από δύο εβδομάδες, ο έφηβος αναρρώσε πλήρως, ανακτώντας την ακοή του. Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της άμεσης ιατρικής φροντίδας σε περιπτώσεις απώλειας ακοής που προκαλείται από έκθεση σε δυνατούς ήχους.

Ο κίνδυνος από τους ήχους της φύσης

Ο Δρ. Λι Τζι, ειδικός γιατρός στο Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα του Πρώτου Προσαρτημένου Νοσοκομείου του Πανεπιστημίου Νινγκμπό, εξήγησε ότι «πολλοί άνθρωποι πιστεύουν εσφαλμένα ότι οι ήχοι της φύσης είναι ακίνδυνοι για τα αυτιά». Ωστόσο, τα τζιτζίκια αναγνωρίζονται ως τα πιο θορυβώδη έντομα στον κόσμο, κάτι που τα καθιστά μια πιθανή πηγή κινδύνου για την ακοή.

Ένα μόνο τζιτζίκι δεν μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή, καθώς ο ήχος που παράγει σπάνια ξεπερνά τα 70 ντεσιμπέλ. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν μια μεγάλη ομάδα τζιτζικιών ηχεί ταυτόχρονα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο θόρυβος μπορεί να ξεπεράσει τα 85 ντεσιμπέλ, το όριο δηλαδή πάνω από το οποίο ξεκινά η φθορά της ακοής.

Η εξήγηση του ειδικού γιατρού

Ο Δρ. Λι ανέλυσε περαιτέρω τις επιπτώσεις των δυνατών θορύβων στα αυτιά. Εξήγησε ότι τα τριχοειδή κύτταρα στον κοχλία μπορούν να εμφανίσουν οίδημα λόγω του ερεθισμού από δυνατούς θορύβους, ακόμα και για σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτά τα κύτταρα συνήθως ανακάμπτουν αφού το άτομο απομακρυνθεί από το θορυβώδες περιβάλλον και ξεκουραστεί για μία έως δύο εβδομάδες, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Γουάνγκ.

Ωστόμως, ο ειδικός γιατρός τόνισε ότι υπάρχει και ο κίνδυνος μόνιμης βλάβης. Εάν τα τριχοειδή κύτταρα νεκρωθούν, δεν μπορούν να αναγεννηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, η απώλεια ακοής που προκύπτει είναι μόνιμη και μη αναστρέψιμη, αναγκάζοντας τον ασθενή να βασίζεται σε ακουστικά βαρηκοΐας για να διαχειριστεί την κατάστασή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta