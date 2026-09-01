Η υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη συνεχίζει να προκαλεί σοκ και προβληματισμό. Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές βρίσκονται σε διαδικασία συλλογής στοιχείων και αξιολόγησης μαρτυριών, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν το πολυδαίδαλο παζλ αυτής της ιστορίας. Οι καταθέσεις των εμπλεκομένων παρουσιάζουν σημαντικές αντιφάσεις, καθιστώντας την υπόθεση πρωτοφανή για τα ελληνικά χρονικά.

Τα ευρήματα και οι έρευνες των αρχών

Το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης. Το διαμέρισμα αυτό αποτελούσε την κατοικία ενός ζευγαριού, το οποίο διέμενε εκεί μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 9, 11 και 15 ετών.

Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές έχουν θέσει ως προτεραιότητα τη συλλογή κάθε στοιχείου και την αξιολόγηση κάθε μαρτυρίας. Στόχος τους είναι η ανασύνθεση της ιστορίας-τρόμου, η οποία χαρακτηρίζεται ως πολυδαίδαλη και φέρει πολλές και σοβαρές ποινικές προεκτάσεις. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι καταθέσεις των δύο ενηλίκων που κατοικούσαν στο διαμέρισμα, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, με ιδιαίτερη βαρύτητα στο DNA.

Οι αντιφατικοί ισχυρισμοί του 43χρονου

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο 43χρονος στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, το βρέφος είχε γεννηθεί σε μαιευτήριο της Αθήνας. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι κατά την έξοδό του από το μαιευτήριο τού παραδόθηκε διαφορετικό παιδί, κάνοντας λόγο για «λάθος μωρό».

Επιπλέον, ο 43χρονος φέρεται να προέβη σε ισχυρισμούς για «σατανιασμένο» μωρό. Όπως υποστήριξε, το παιδί παρέμεινε μαζί τους και αργότερα πέθανε από παθολογικά αίτια. Στην κατάθεσή του, ανέφερε επίσης ότι «ηρέμησε το σπίτι μας».

Η απόφαση για την κατάψυξη της σορού

Αντί να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ή να προχωρήσει στην ταφή του βρέφους, ο 43χρονος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό στην κατάψυξη. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το βρέφος παρέμεινε εκεί για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Ο ίδιος φέρεται να εξήγησε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε τη δύναμη να προχωρήσει στην ταφή του παιδιού. Ο φόβος του, όπως δήλωσε, ήταν ότι θα αποκαλυφθεί ο θάνατός του και ότι οι αρχές θα απομάκρυναν από την οικογένεια τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά τους.

Οι επόμενες κινήσεις των αρχών και οι καταθέσεις

Κρίσιμο θεωρείται πλέον το τι θα υποστηρίξουν ενώπιον του ανακριτή την Τετάρτη (2/8) ο 43χρονος άνδρας, η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του και ο 26χρονος Αφγανός. Ο τελευταίος δηλώνει πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η 15χρονη κόρη του ζευγαριού.

Μέχρι στιγμής, οι καταθέσεις των τριών αυτών ενηλίκων παρουσιάζουν σημαντικές αντιφάσεις. Οι αρχές αναμένουν με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και κυρίως του DNA, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση και να συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανσή της.

Με πληροφορίες από: Enikos