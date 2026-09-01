Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Τρίτης, 1η Σεπτεμβρίου 2026, σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο κέντρο της Αθήνας. Το τρομακτικό συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το βράδυ, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, προκαλώντας τον θάνατο των αναβατών τους. Οι νεκροί είναι ένας 51χρονος άνδρας, οδηγός της μίας μηχανής, και δύο γυναίκες, μία 27 ετών και μία αγνώστων στοιχείων, οι οποίες επέβαιναν στη δεύτερη μοτοσικλέτα.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, 1η Σεπτεμβρίου, γύρω στη μία και μισή το βράδυ. Το σημείο της σύγκρουσης ήταν στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Βράιλα, στο κέντρο της πρωτεύουσας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το δυστύχημα συνέβη στο ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας με κατεύθυνση προς την Πατησίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσε η Τροχαία, μία από τις εμπλεκόμενες μοτοσικλέτες κινούνταν στην οδό Βράιλα και επιχείρησε να εισέλθει στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα ανόδου. Υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας, η μοτοσικλέτα αυτή συγκρούστηκε με μία δεύτερη, η οποία κινούνταν ήδη επί της λεωφόρου.

Οι ανθρώπινες απώλειες

Από την εξαιρετικά σφοδρή σύγκρουση, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν 51χρονο άνδρα, ο οποίος οδηγούσε τη μία από τις δύο μοτοσικλέτες που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα. Οι άλλες δύο νεκρές είναι γυναίκες: μία 27 ετών και μία ακόμη, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι δύο γυναίκες επέβαιναν στη δεύτερη μοτοσικλέτα.

Και οι τρεις αναβάτες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους, καθώς είχαν υποκύψει στα τραύματά τους. Ο θάνατος και των τριών θυμάτων ήταν ακαριαίος, λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης και οι πρώτες αντιδράσεις

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης των δύο μοτοσικλετών ήταν τέτοια που ο θόρυβος προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των περίοικων. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους, έντρομοι από τον δυνατό κρότο, προκειμένου να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί. Στο σημείο έσπευσαν αρκετοί πολίτες, οι οποίοι προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τρεις αναβάτες που είχαν πέσει στο οδόστρωμα.

Μετά την αρχική πρόσκρουση μεταξύ των δύο μοτοσικλετών, τα οχήματα προσέκρουσαν και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο που βρισκόταν στην περιοχή. Αμέσως μετά το συμβάν, σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα να φτάσουν άμεσα στο σημείο ασθενοφόρα και δυνάμεις της Τροχαίας.

Η διερεύνηση των συνθηκών από την Τροχαία

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας. Οι αστυνομικοί συλλέγουν μεθοδικά στοιχεία από τον τόπο της σύγκρουσης, προκειμένου να διαλευκάνουν τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια των τριών ανθρώπινων ζωών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ένας από τους δύο οδηγούς των μοτοσικλετών να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση αποτελεί αρχική υπόθεση και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί ποια από τις δύο μοτοσικλέτες είχε την προτεραιότητα τη στιγμή της σύγκρουσης. Παράλληλα, η Τροχαία αναζητά τυχόν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που ενδέχεται να υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos