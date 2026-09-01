Τραγικό δυστύχημα σε πρατήριο καυσίμων στην Ινδία: Σκοτώθηκε 24χρονος υπάλληλος

Ένας 24χρονος εργαζόμενος σε πρατήριο καυσίμων στην Ινδία βρήκε τραγικό θάνατο την περασμένη Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής του βάρδιας. Το δυστύχημα συνέβη όταν, κατά τον ανεφοδιασμό ενός οχήματος με υγραέριο, η σωλήνα με το αέριο έσπασε. Το ακροφύσιο της σωλήνας χτύπησε τον υπάλληλο στο κεφάλι, προκαλώντας του σοβαρότατο τραυματισμό που αποδείχθηκε μοιραίος.

Το μοιραίο δυστύχημα στο πρατήριο

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα σε πρατήριο καυσίμων στην Ινδία, όπου ο 24χρονος υπάλληλος, Τουσάρ Καμρί, εκτελούσε τα καθήκοντά του. Η μοιραία στιγμή σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, όταν ο Καμρί βρισκόταν σε διαδικασία ανεφοδιασμού ενός αυτοκινήτου με υγραέριο. Κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας, η σωλήνα που μετέφερε το αέριο έσπασε απροσδόκητα, με συνέπεια να εκτοξευθεί το ακροφύσιο.

Το ακροφύσιο της σωλήνας, με μεγάλη δύναμη, χτύπησε τον νεαρό εργαζόμενο απευθείας στο κεφάλι. Ο άτυχος 24χρονος έπεσε αμέσως στο έδαφος μετά το χτύπημα, όπως καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του πρατηρίου. Το βίντεο δείχνει τον Καμρί να βρίσκεται στον χώρο μαζί με άλλα άτομα τη στιγμή που συνέβη το δυστύχημα.

Ο Τουσάρ Καμρί και οι συνθήκες εργασίας

Ο Τουσάρ Καμρί, ηλικίας μόλις 24 ετών, εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια του πρατηρίου καυσίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από τους Times of India, το δυστύχημα συνέβη την περασμένη Πέμπτη, ενώ ο Καμρί εκτελούσε τα καθήκοντά του στον ανεφοδιασμό οχημάτων με υγραέριο.

Η οικογένεια του εκλιπόντος έχει δηλώσει ότι ο Τουσάρ Καμρί ήταν ο μοναδικός εργαζόμενος στην οικογένεια, γεγονός που καθιστά την απώλειά του ακόμα πιο δύσκολη για τους οικείους του. Η εργασία του στο πρατήριο αποτελούσε τη βασική πηγή εισοδήματος για αυτούς.

Άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο και τραγική κατάληξη

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από το ακροφύσιο της σωλήνας, ο Τουσάρ Καμρί μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο. Οι παρευρισκόμενοι και οι διασώστες έσπευσαν να του προσφέρουν βοήθεια, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Παρά τις άμεσες ιατρικές παρεμβάσεις και τις εντατικές προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 24χρονος υπάλληλος δεν κατάφερε να ανακάμψει από τον μοιραίο τραυματισμό στο κεφάλι. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν το τραγικό αποτέλεσμα, και ο Τουσάρ Καμρί υπέκυψε στα τραύματά του.

Απαίτηση αποζημίωσης από την οικογένεια

Στον απόηχο του τραγικού δυστυχήματος, η οικογένεια του Τουσάρ Καμρί έχει εκφράσει την απαίτησή της για αποζημίωση. Η οικογένεια τονίζει τη σημασία του 24χρονου ως του μοναδικού εργαζόμενου μέλους, υπογραμμίζοντας την οικονομική εξάρτηση από αυτόν.

Η απαίτηση αυτή έρχεται ως συνέπεια της απώλειας του νεαρού υπαλλήλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας, με τις συνθήκες του δυστυχήματος να έχουν καταγραφεί και να είναι γνωστές. Η οικογένεια επιδιώκει την αναγνώριση της απώλειας και την οικονομική στήριξη μετά το τραγικό γεγονός.

Με πληροφορίες από: Topontiki