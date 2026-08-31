Ένα αποτρόπαιο εύρημα ήρθε στο φως το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε διαμέρισμα βραχείας ενοικίασης στην Κυψέλη. Το περιστατικό έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ασφάλεια. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το βρέφος σε αυτή την κατάσταση και τον τρόπο θανάτου του.

Η καταγγελία που οδήγησε στην έρευνα

Όλα ξεκίνησαν από την καταγγελία που έκανε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος βραχείας ενοικίασης, τύπου Airbnb, σε διερχόμενη ομάδα ΔΙΑΣ. Ο ιδιοκτήτης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι τα άτομα στα οποία είχε νοικιάσει το σπίτι δεν πλήρωναν το συμφωνηθέν ποσό. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι οι ένοικοι έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ ανταποκρίθηκαν στην καταγγελία και ανέβηκαν στο διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Κυψέλης. Εκεί, εντόπισαν τα άτομα που διέμεναν στο διαμέρισμα, ξεκινώντας έτσι την αστυνομική έρευνα που θα αποκάλυπτε το μακάβριο εύρημα.

Ο εντοπισμός των ατόμων στο διαμέρισμα

Στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά πέντε άτομα. Πρόκειται για έναν άνδρα ελληνικής καταγωγής, γεννημένο το 1983, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας της οικογένειας. Μαζί του βρισκόταν μια Γερμανίδα γυναίκα, γεννημένη το 1998, η οποία αναγνωρίστηκε ως η μητέρα. Στο διαμέρισμα υπήρχαν επίσης τρία ανήλικα παιδιά: μια 15χρονη, ένας 12χρονος και ένας 9χρονος.

Εκτός από τα μέλη της οικογένειας, στο διαμέρισμα βρισκόταν και ένας 26χρονος άνδρας αφγανικής καταγωγής. Οι αρχές προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή του πατέρα της οικογένειας και του Αφγανού άνδρα για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, πριν επιστρέψουν για λεπτομερέστερη έρευνα του χώρου.

Το μακάβριο εύρημα και η κατάθεση της μητέρας

Μετά τις αρχικές προσαγωγές, οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα για να διενεργήσουν ενδελεχή έρευνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, εντόπισαν μια βαλίτσα. Μέσα σε αυτή τη βαλίτσα, βρέθηκε ένα δοχείο το οποίο περιείχε ένα νεκρό βρέφος. Το βρέφος ήταν κατεψυγμένο, γεγονός που προσέθεσε στην ήδη φρικιαστική εικόνα που αντίκρισαν οι αρχές.

Η 28χρονη μητέρα, η οποία είναι γερμανικής καταγωγής, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι επρόκειτο για δικό της παιδί. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το βρέφος είχε πεθάνει πριν από περίπου οκτώ μήνες. Η ίδια φέρεται να δήλωσε ότι διατηρούσε τη σορό του παιδιού στην κατάψυξη και την πήρε μαζί της επειδή η οικογένεια ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν.

Νεότερες εξελίξεις και οι συλλήψεις

Σε συνέχεια των ερευνών, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των τριών ενηλίκων που βρέθηκαν στο διαμέρισμα. Πρόκειται για τον Έλληνα πατέρα, τη Γερμανίδα μητέρα και τον 26χρονο Αφγανό άνδρα. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από την Ασφάλεια, με σκοπό να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ερευνών, διαπιστώθηκε ότι η 15χρονη ανήλικη που βρισκόταν στο διαμέρισμα είναι έγκυος. Ως πατέρας του αγέννητου παιδιού φέρεται να είναι ο 26χρονος Αφγανός άνδρας. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να συνεχίζουν τις ενέργειές τους για την πλήρη διαλεύκανση του μυστηρίου.

Με πληροφορίες από: Reader