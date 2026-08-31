Το μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά σε λειτουργία: Χαρές και εκκρεμότητες

Η ολοκλήρωση της επέκτασης της γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά έχει προκαλέσει αυτονόητη χαρά στους κατοίκους της περιοχής, αλλά και σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. Η γραμμή δόθηκε σε λειτουργία, προσφέροντας πολλά οφέλη που είναι ήδη γνωστά και γίνονται αντιληπτά από τους πολίτες. Ωστόσο, παρά τη χαρά, υπάρχουν προβληματισμοί και ζητήματα που χρήζουν κριτικής ανάλυσης, όπως οι καθυστερήσεις, το κόστος και οι εκκρεμότητες του έργου.

Η έναρξη λειτουργίας και τα οφέλη

Η επέκταση της γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά αποτελεί ένα μεγάλο έργο, η ολοκλήρωση του οποίου φέρνει αυτονόητη χαρά στους κατοίκους της Καλαμαριάς και της ευρύτερης Θεσσαλονίκης. Τα οφέλη από αυτή την εξέλιξη είναι πολλά, είναι γνωστά και, όπως αναφέρεται, ήδη τα ζούμε.

Ο Γιάννης Μαγκριώτης, σε κείμενό του, τονίζει τη σημασία αυτής της εξέλιξης, δηλώνοντας ότι κάθε άλλη προσέγγιση είναι λανθασμένη, ανεξάρτητα από τους λόγους που επικαλείται κάποιος. Η γραμμή έχει πλέον δοθεί σε λειτουργία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τις μετακινήσεις στην πόλη.

Ο κίνδυνος για την αγορά της Καλαμαριάς

Παρά τα οφέλη, ο Γιάννης Μαγκριώτης είχε επισημάνει, ήδη από τα τέλη του 2011, κατά την ανακοίνωση του υπουργείου υποδομών και μεταφορών για τη δημοπράτηση του έργου, έναν κίνδυνο για την Καλαμαριά. Συγκεκριμένα, η γρήγορη, ασφαλής και πολύ φθηνή μετακίνηση από και προς την Καλαμαριά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην τοπική αγορά της περιοχής.

Ο κίνδυνος αυτός αφορά τους επαγγελματίες, όπως γιατρούς, δικηγόρους και άλλους, που έχουν την επαγγελματική τους έδρα στην Καλαμαριά. Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο προσφέρει περισσότερες επιλογές, ενδέχεται να κερδίσει σημαντικό μέρος αυτών των δραστηριοτήτων, καθώς στην Καλαμαριά κατοικούν οικογένειες μεσαίων εισοδημάτων που θα αναζητήσουν λύσεις στο κέντρο.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου, παρόλο που ιδέες, προτάσεις και σχέδια έχουν κατατεθεί τα τελευταία χρόνια. Η σημερινή διοίκηση του Δήμου, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης και ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμαριάς είχαν δείξει σχετικό ενδιαφέρον, αλλά χωρίς απτά αποτελέσματα.

Οι καθυστερήσεις και η αύξηση του κόστους

Η ολοκλήρωση του έργου της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά έχει συνοδευτεί από σημαντικές καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους κατασκευής. Ο αρχικός προϋπολογισμός για την κατασκευή ανερχόταν σε 450 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, είχε προγραμματιστεί η προκήρυξη του διαγωνισμού για τα συστήματα ασφαλείας και τους συρμούς για το 2013, με έναν επιπλέον προϋπολογισμό περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κριτική που αναπτύσσεται δεν γίνεται για να μειωθεί η προσφορά της σημερινής κυβέρνησης, αλλά για να υπάρξει εξήγηση σχετικά με το γιατί υπήρξαν οι μεγάλες καθυστερήσεις και οι σημαντικές υπερβάσεις του κόστους κατασκευής του έργου.

Εκκρεμότητες σε σταθμούς και οδούς

Το έργο παρουσιάζει επίσης εκκρεμότητες σε διάφορα σημεία. Συγκεκριμένα, υπάρχουν προβλήματα στον σταθμό Αρετσού και στην διάνοιξη της οδού Πόντου. Ενώ αυτά τα ζητήματα έχουν μπει σε δρόμο επίλυσης, η κατάσταση στον τερματικό σταθμό της Μίκρας είναι πιο σύνθετη.

Στον σταθμό της Μίκρας, δεν υπάρχει ούτε σοβαρή μελέτη, ούτε διασφαλισμένοι πόροι, ούτε ορατό και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων που υφίστανται. Αυτές οι εκκρεμότητες προσθέτουν στα συνολικά ζητήματα που αφορούν την επέκταση του Μετρό.

Η κριτική και η ανάγκη εξηγήσεων

Ο Γιάννης Μαγκριώτης υπογραμμίζει την ανάγκη για κριτική ανάλυση των προβλημάτων, όχι για να μειωθεί η προσφορά της κυβέρνησης, αλλά για λόγους αυτογνωσίας. Κάθε έργο, ειδικά τα μεγάλα και σημαντικά, έχουν την ταυτότητά τους, την αρχή, την εξέλιξη και την ολοκλήρωση.

Η ζητούμενη εξήγηση αφορά το γιατί υπήρξαν οι μεγάλες καθυστερήσεις, οι σημαντικές υπερβάσεις του κόστους κατασκευής και γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν οι αναφερόμενες εκκρεμότητες. Αυτή η προσέγγιση κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη κατανόηση της πορείας του έργου.

Με πληροφορίες από: Topontiki