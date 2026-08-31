Πέφτουν οι υπογραφές για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Πολυεπίπεδη άμυνα άνω των 3 δισ. ευρώ για την Ελλάδα

Σήμερα υπογράφονται οι συμβάσεις που αφορούν την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού και αντιπυραυλικού συστήματος «Ασπίδα του Αχιλλέα». Το πρόγραμμα, συνολικού κόστους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενεργοποιεί μια πολυεπίπεδη άμυνα για την Ελλάδα, με τη συμμετοχή ισραηλινών συστημάτων και ελληνικών εταιρειών. Η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ υλοποιείται μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε από το ΚΥΣΕΑ.

Η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος

Οι συμβάσεις υπογράφονται μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της ισραηλινής SIBAT και των αμυντικών εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης της συμφωνίας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη του προγράμματος. Σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι η «Ασπίδα» αποτελεί «έναν σημαντικό κρίκο της μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων και μια επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας». Το πρόγραμμα εντάσσεται στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030», η οποία, σύμφωνα με τον υπουργό, οδηγεί την Ελλάδα σε μια νέα πραγματικότητα και μια νέα αντίληψη για την Άμυνα και την Αποτροπή.

Χαρακτηριστικά και λειτουργία της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Το σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα» δεν αποτελεί μια απλή αντιγραφή του «Σιδηρού Θόλου» του Ισραήλ. Πρόκειται για ένα σύνθετο δίκτυο που περιλαμβάνει ραντάρ, αισθητήρες, κέντρα διοίκησης, ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και διάφορους τύπους αναχαιτιστικών πυραύλων.

Ως ενιαίο σύστημα, η «Ασπίδα» θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να αναγνωρίζει απειλές. Αυτές οι απειλές μπορούν να κυμαίνονται από μικρά drones και μαχητικά αεροσκάφη μέχρι πυραύλους cruise και τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Ο βασικός στόχος του συστήματος είναι η επιλογή του κατάλληλου μέσου για την εξουδετέρωση κάθε απειλής.

Η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική και η σύνδεση με υφιστάμενα συστήματα

Όλα τα «εξαρτήματα» του συστήματος θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο. Επιπλέον, θα υπάρχει διασύνδεση με ελληνικούς αισθητήρες, τα υφιστάμενα συστήματα Patriot, τα συστήματα επιτήρησης των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τα συστήματα αντιμετώπισης drone που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε νησιά και σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ο Νίκος Δένδιας εξήγησε ότι η ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα» δεν επιλέχθηκε τυχαία. Όπως η ασπίδα του ομηρικού ήρωα είχε πέντε επάλληλα στρώματα, έτσι και η σύγχρονη ελληνική «Ασπίδα» συγκροτεί μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική προστασίας της ελληνικής επικράτειας. Αυτή η προστασία περιλαμβάνει πέντε επίπεδα: τη θάλασσα, τη στεριά, τον αέρα, τον κυβερνοχώρο και το διάστημα.

Τα ισραηλινά συστήματα που ενσωματώνονται

Για την υλοποίηση της «Ασπίδας», οι Ισραηλινοί προσφέρουν τρία βασικά συστήματα αναχαίτισης. Το πρώτο είναι το SPYDER, το οποίο καλύπτει στόχους εντός μικρού ως μεσαίου βεληνεκούς, φτάνοντας τα 40 χιλιόμετρα.

Το δεύτερο σύστημα είναι το BARAK MX, το οποίο έχει μεσαίο ως μεγάλο βεληνεκές, έως και 150 χιλιόμετρα, και προορίζεται για την εξουδετέρωση μαχητικών αεροσκαφών και πυραύλων cruise. Τέλος, το David’s Sling χρησιμοποιείται για στόχους υψηλής αξίας, όπως βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι cruise και UAVs. Συμπληρωματικά, ενσωματώνεται και το σύστημα ραντάρ EL/M-2084, ένα επίγειο κινητό ραντάρ 3D AESA πολλαπλών αποστολών.

Με πληροφορίες από: Topontiki