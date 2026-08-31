Τραγικό είναι το απολογισμό του ναυαγίου του επιβατηγού καταμαράν «Filo Jet» που σημειώθηκε ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας, με τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται για τον εντοπισμό δεκάδων αγνοουμένων, ενώ οι μαρτυρίες των επιζώντων εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας του πλοίου και την ανταπόκριση του πληρώματος. Ήδη, ο καπετάνιος και άλλα επτά πρόσωπα έχουν τεθεί υπό κράτηση από τις κατοχικές αρχές.

Ο τραγικός απολογισμός και οι αγνοούμενοι

Μέχρι στιγμής, οκτώ σοροί έχουν ανασυρθεί από τη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Κερύνειας, επιβεβαιώνοντας τον τραγικό απολογισμό του ναυαγίου. Οι πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων παραμένουν συγκεχυμένες και διαφέρουν μεταξύ των αναφορών. Αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για 17 αγνοούμενους, ενώ άλλες πηγές αναφέρουν ότι αγνοούνται 18 επιβαίνοντες από τους συνολικά 267 ανθρώπους που βρίσκονταν στο πλοίο.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των αγνοουμένων στους 23, γεγονός που υπογραμμίζει την αβεβαιότητα και την αγωνία που επικρατεί. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν διασωθεί από τη θάλασσα, χάρη στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, στο πλοίο επέβαιναν 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος.

Οι συνθήκες του ναυαγίου

Το επιβατηγό καταμαράν «Filo Jet» άρχισε να παίρνει νερά περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια ανοικτά του λιμανιού της Κερύνειας. Το πλοίο αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση επιχείρησης έρευνας και διάσωσης μετά τη λήψη του σήματος κινδύνου. Οι ακριβείς αιτίες του ναυαγίου παραμένουν ασαφείς και αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του από την Κερύνεια, γύρω στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα. Ο απόπλους του καταμαράν είχε ήδη καθυστερήσει νωρίτερα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο στις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Καταγγελίες επιζώντων για ελλείψεις ασφαλείας και αδράνεια πληρώματος

Οι μαρτυρίες των επιζώντων ρίχνουν φως σε σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας και στη στάση του πληρώματος κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Επιβάτες κάνουν λόγο για ήχο «έκρηξης» πριν το πλοίο αρχίσει να βάζει νερά, αν και τα αίτια του ναυαγίου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί επίσημα. Οι καταγγελίες των διασωθέντων είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς αναφέρουν ότι δεν υπήρχαν αρκετά σωσίβια για όλους τους επιβαίνοντες.

Επιπλέον, οι επιζώντες καταγγέλλουν ότι η βοήθεια από το πλήρωμα ήταν ανεπαρκής, με ορισμένους να μιλούν για αδράνεια. Ο νεαρός Εφέ Μουλτιτζί, σε δήλωσή του στο CNN Türk, περιέγραψε τη δραματική κατάσταση, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήσουν χωρίς σωσίβιες κουλούρες ή γιλέκα. Ήταν κυριολεκτικά μια μάχη για επιβίωση».

Υπό κράτηση ο καπετάνιος και μέλη του πληρώματος

Στο πλαίσιο των ερευνών για τις συνθήκες του ναυαγίου και την απόδοση ευθυνών, οι κατοχικές αρχές προχώρησαν στην κράτηση του καπετάνιου του «Filo Jet». Μαζί με τον καπετάνιο, άλλα επτά πρόσωπα που ανήκουν στο πλήρωμα του καταμαράν τέθηκαν επίσης υπό κράτηση. Η κίνηση αυτή υποδηλώνει ότι οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τη στάση και τις ενέργειες του πληρώματος πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσιμης στιγμής που το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά.

Το ενδιαφέρον των ερευνών στρέφεται πλέον στις συνθήκες ασφαλείας του πλοίου, την επάρκεια του εξοπλισμού διάσωσης και την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και στην αποτελεσματικότητα της ανταπόκρισης του πληρώματος στις έκτακτες συνθήκες. Οι μαρτυρίες των επιζώντων αναμένεται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην διαλεύκανση των αιτιών της τραγωδίας.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Κερύνειας συνεχίζονται αδιάκοπα, με στόχο τον εντοπισμό των δεκάδων αγνοουμένων. Παρά τον μεγάλο αριθμό των διασωθέντων, η αβεβαιότητα για την τύχη των υπολοίπων επιβαινόντων παραμένει έντονη. Οι ομάδες διάσωσης καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια σε μια προσπάθεια να βρεθούν και οι τελευταίοι αγνοούμενοι.

Η περιοχή του ναυαγίου παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών, καθώς οι αρχές και οι διασωστικές δυνάμεις εργάζονται πυρετωδώς για να ολοκληρώσουν το έργο τους. Η αγωνία των συγγενών για τους αγνοούμενους κορυφώνεται, καθώς ο χρόνος περνά και οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων μειώνονται.

Με πληροφορίες από: Topontiki