Η τηλεματική του ΟΑΣΑ επανήλθε σε λειτουργία μετά από κυβερνοεπίθεση

Το σύστημα τηλεματικής του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) έχει επανέλθει σε πλήρη και κανονική λειτουργία, μετά από κυβερνοεπίθεση που δέχθηκαν τα πληροφοριακά του συστήματα. Η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού σχετικά με τα δρομολόγια. Ο ΟΑΣΑ προχώρησε άμεσα στην αποκατάσταση της λειτουργίας, ενώ τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ εκτελούνταν κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού.

Η αποκατάσταση της τηλεματικής

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από τον ΟΑΣΑ, η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως. Ο Οργανισμός γνωστοποίησε ότι αναμένεται το σύνολο της λειτουργικότητας να έχει επανέλθει πλήρως μέχρι την έναρξη της πρωινής βάρδιας της Δευτέρας, 31 Αυγούστου 2026, διασφαλίζοντας την ομαλή ενημέρωση των επιβατών από εκείνη τη στιγμή και μετά.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, καθ' όλη τη διάρκεια που διήρκεσε το περιστατικό της κυβερνοεπίθεσης, η εκτέλεση των δρομολογίων των λεωφορείων και των τρόλεϊ συνεχίστηκε κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι, παρά την αδυναμία παροχής πληροφοριών μέσω της τηλεματικής, οι συγκοινωνίες δεν διακόπηκαν και οι μετακινήσεις των πολιτών πραγματοποιούνταν σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η κυβερνοεπίθεση και οι επιπτώσεις της

Η προσωρινή διακοπή στην πληροφόρηση του επιβατικού κοινού προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση που έπληξε τα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής του ΟΑΣΑ. Αυτή η επίθεση είχε ως άμεση συνέπεια την αδυναμία παροχής ενημέρωσης σχετικά με τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις των οχημάτων, προκαλώντας αναπόφευκτα δυσκολίες στους χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ο Οργανισμός διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό περιορίστηκε αποκλειστικά και μόνο στα συστήματα της τηλεματικής. Δεν καταγράφηκαν επιπτώσεις ή προβλήματα σε κανένα άλλο πληροφοριακό σύστημα που ανήκει στον Όμιλο ΟΑΣΑ ή στις θυγατρικές του εταιρείες, διασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα και την απρόσκοπτη λειτουργία των υπόλοιπων κρίσιμων υποδομών.

Οι ενέργειες του ΟΑΣΑ

Με την εκδήλωση του περιστατικού, ο ΟΑΣΑ ενεργοποίησε άμεσα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες αντιμετώπισης και διαχείρισης κυβερνοεπιθέσεων. Στο πλαίσιο αυτής της κινητοποίησης, γνωστοποίησε το γεγονός στις αρμόδιες εθνικές αρχές, ακολουθώντας τα θεσμοθετημένα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης κρίσεων στον κυβερνοχώρο.

Συγκεκριμένα, ενημερώθηκαν εγκαίρως η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, καθώς και η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων. Η τελευταία, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, παρείχε την απαραίτητη τεχνική συνδρομή στον ΟΑΣΑ, συμβάλλοντας καθοριστικά στις προσπάθειες αποκατάστασης των συστημάτων και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης.

Συγγνώμη προς το επιβατικό κοινό

Μετά την επιτυχή αποκατάσταση των συστημάτων, ο ΟΑΣΑ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι πολίτες. Η προσωρινή διακοπή της πληροφόρησης δημιούργησε αναμφίβολα δυσκολίες και αβεβαιότητα στους επιβάτες κατά τη διάρκεια της αναμονής τους στις στάσεις και των μετακινήσεών τους.

Παράλληλα, ο Οργανισμός εξέφρασε τις ειλικρινείς του ευχαριστίες προς τους επιβάτες για την κατανόηση και την υπομονή που επέδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού. Η ανακοίνωση του ΟΑΣΑ υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας και της ψυχραιμίας σε τέτοιες απρόβλεπτες καταστάσεις που επηρεάζουν τις καθημερινές μετακινήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki